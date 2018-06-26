蘋果新耳機2019亮相 外媒公布台系供應商

據外媒報導，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 有意增加音頻設備的產線，在這區塊砸重金並計劃明年推出一款新型 HomePod 智慧音響和錄音室品質的高端 AirPods 耳機。

蘋果正在研究具有隔音和防水功能的新款 AirPods，同時也增加耳機的收訊範圍，可遠離筆電或手機使用。目前透露的防水功能主要是防雨水和汗水，而非游泳使用。

目前耳機預計 2019 年推出，價格大約落在 159 美元左右，進行耳機的產品線區隔，如目前的 iPhone 手機和 Macbook 筆電走同樣的路線。

同時，該公司預計將生物識別傳感器，添加到未來的 AirPods 中，如心率監測器等，用以擴展 Apple Watch 以外的健康相關硬件產品。《彭博社》宣稱，目前的 AirPods 將在今年底推出小更新，提升晶片及軟體功能。

事實上蘋果大舉擴展配件功能，也並不令人意外，因為近年來蘋果產品配件已成為重要的收入來源，2017 財年營收達 129 億美元，也緩解了 iPhone 的增長放緩局面。

蘋果其他產品收入來源, 其他產品包括 AirPods、AppleTV、AppleWatch、HomePod 等 圖片來源：Bloomberg

在高端耳機方面，蘋果將與 Bose 和 Sennheiser 競爭，使用蘋果品牌的全罩式耳機將比現有 Beats 系列更高端。但因開發面臨挑戰，目前的上市時間預計將落在 2019 年，消息傳應與致伸科技 (4915-TW) 旗下的子公司 Tymphany 合作。

消聲器件製造商 Cirrus Logic (CRUS-US) 股價因被 Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 註明將與蘋果合作，週一 (25 日) 上漲了 4.81% 來到 39.41 美元。

蘋果耳機 / 圖：afp

蘋果內部音頻產品團隊由前 B&W 音頻商高層 Gary Geaves 負責管理。

此外，蘋果將擴大與 iPhone 製造商富士康 (2354-TW) 的合作關係，並減少對小型硬件製造商英業達 (2356-TW) 的依賴。目前為止，蘋果主要與英業達合作耳機生產，而中國立訊精密 (002475-SH) 佔約 30% 的訂單量。

智慧音響 HomePod 最初是由英業達生產，但蘋果此後把訂單部分分給富士康。據《彭博》透露，蘋果有意將下一代訂單轉給富士康。