【大慶證券】投顧盤前－美股跌勢加劇  台股短空趨勢不變



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚跌勢加劇，主要是美國財政部正制定相關法規，阻止擁有 25% 以上中資股權的美國公司投標政府的工業技術投資案，此外，川普也可能以國際緊急狀態經濟權力法，全面限制中國企業在美國重要科技產業，包括半導體、機器人、AI、5G 技術等進行投資，消息一出讓美股跌幅加大，當中科技股跌勢最重，那斯達克大跌 2%、費半高達 3%，顯見短線貿易戰持續對股市有所衝擊，所幸代表市場避險動能的美元昨晚反而走跌 0.24%，暗示昨晚可能僅為消息面的衝擊。整體來看，目前國際股持續受到中美貿易戰影響不變，在消息面未釐清前，研判美股仍將維持目前修正趨勢，美元、美債、油價等為觀察變數。

亞股昨日大多震盪走低，主要還是受到中美貿易大戰影響，加上美元指數短線強勢，在亞幣仍偏弱的狀況下，短線亞股都呈現易跌難漲的態勢，所幸中國人行 6/24 日宣布自 7/5 日起針對部分銀行定向降準，下調存款準備金率 0.5 個百分點，總計將釋出約 7,000 億元人民幣資金，遠高於外界預期，亦創下今年以來單次降準釋出資金的最大規模，顯示中國穩定金融市場的決心，不過陸股昨日表現依然弱勢，午盤過後再度翻黑，顯見市場對於中美貿易戰的擔憂，在最弱勢的陸股未止跌，加上亞幣仍弱的趨勢下，研判短線的亞股將維持目前拉回震盪的趨勢不變。

台股昨日開低收低，除了反應亞股的走弱外，最主要的還是在於台積電的除息，由於台積電除息蒸發 69 點，這也讓台股早盤直接逼近 10800 點大關，而尾盤在其他大型權值股賣壓加重下，大盤收在當日相對低點。外資期貨再減碼 801 口、現貨賣超 89 億元，加以台幣今日再創對美元貶值低點 30.4，顯示外資對期現貨持續偏空的趨勢未變，而指數在本周仍有國泰、富邦金要除息的壓力下，研判將有回測 10600-10400 點的可能。從盤面來看，除大型股承壓外，中小型股近期股價也都出現修正的走勢，雖然被動元件展開反彈，不過氣勢仍弱，而上周強勢的 LED 表現也都虎頭蛇尾，僅有部分生技、IC 設計表現較為強勢，短線多為個股表現，由於目前盤面氛圍不佳，因此中小型股要提防一日行情，而在盤勢回穩後，第三季步入旺季且基期不高的族群如蘋果、網通、電動車、PCB 等族群，都可留意逢低布局的機會。

