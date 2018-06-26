

◆盤勢分析

1. 華爾街日報週日報導，川普總統計畫禁止幾家中國企業投資美國科技業，政府有意阻止更多技術出口至中國，該二措施預期將於週末公布。預期川普政府對中國大陸企業將採取進一步行動，道瓊盤中大跌近 500 點，週一美股下跌，跌幅介於 1.33 至 3.13％，美股四大指數回測季線。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：上攻成交量須大於月均量方有利縮短整理期。

(2) 均線：支撐為年線附近，壓力為月線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值進入超賣區，短線醞釀反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在年線之上並站回 5 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、網通、車用、金融、世足賽概念股等。

4. 全球第三大半導體矽晶圓廠 6488 環球晶董事長昨（25）日表示，半導體矽晶圓供不應求，環球晶產能到 2020 年全滿，至少四年看不到價格反轉跡象，且搶貨潮從主流的 12 吋一路向下延伸至 8 吋、甚至 6 吋。矽晶圓價格趨勢向上將對業者有利。

5. 下半年英特爾新平台伺服器 Purley 將放量，有助於掀起新一波換機潮，法人預期，對散熱模組需求有望逐季攀升，今年伺服器、電競 PC 應用，將成為散熱需求重要推手，挹注散熱廠超眾（6230）、雙鴻（3324）、建準（2421）下半年營運動能。觀察超眾能否突破年線反壓。

6.LED 磊晶龍頭 2448 晶電昨（25）日召開董事會，通過分割半導體代工業務，新設 100% 之子公司，公司名稱為晶成半導體，預計 10 月 1 日為分割基準日。觀察晶電能否站回季線之上。

7.LED 驅動 IC 廠聚積（3527）在 Mini LED 研發上傳出捷報，聚積指出，第二代 Mini LED 箱體模組良率大幅提升，有信心在明年第一季進入量產。法人看好聚積明年有機會藉由 Mini LED 產品打入手機、電視、大型顯示屏等市場。聚積將成 Mini LED 指標股之一。

