【顧德投顧】台積電除權息指數直接蒸發70點，5月31日的大量區直接跌破

◆盤勢分析

多頭只守不攻，小道瓊盤中大跌，留意加權週 KD 變化

美股道瓊反彈，科技股下跌！台股因籌碼洗的不乾淨，又遇台積電除息，指數直接開低，多頭出現棄守，其中多檔人氣股如：中環、上緯、錸德、撼訊、光罩、威盛、均豪出現大跌，引發盤中殺盤，只能期待美股上攻，及融資餘額的退潮，但儘管如此，還是有強勢個股點放

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 仍是死亡交叉，指數再跌 112.82 點，已回補 5 月 10 日的跳空缺口，而因為台積電除權息，指數出現蒸發，殺尾盤，所以沒有背離；而週 KD 出現死亡交叉 (週五確認)，所有股票都不能追，可去尋找跌過頭，錯殺的個股布局！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數開低走低，類股持續留意【矽晶圓】【被動元件】【遊戲】【電動車電池】【生技】【PCB】【3D 感測】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！全球貿易戰並未出現緩和，而國際股市又在相對高，所以修正的速度是又急又快，操作不能太積極，防守要設好

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶，5483 中美晶 (+3)，6182 合晶、3532 台勝科(+2)，3707 漢磊、3016 嘉晶，此族群留意中美晶(土洋對作) 走勢

【被動元件】：以 2327 國巨 (+7)、2492 華新科(+5.5) 為指標，6173 信昌電(+4.5)、3026 禾伸堂(+8.5)、2375 智寶、6127 九豪(再度漲停)、5317 凱美、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群題材仍在，內部在資金輪動

【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益 (+0.8)、5349 先豐、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電 (盤中高 25.75)、8039 台虹，盤中仍有點火力道，留意法人籌碼

【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+1.5)、6169 昱泉、6180 橘子 (+1.7)、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，此族群有些已回到支撐區囉，防守點設好，可開始留意暑假效應！

【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，留意 TESLA 股價

【生技】：4104 佳醫 (+0.2)、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德 (+2.2)、4137 麗豐 (+1.5)、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡 (+0.5)、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研、4162 智擎 (+0.5)、6547 高端疫苗、4109 加捷 (+1.05)，6 月中下旬到 7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，3374 精材、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

