【豐銀投顧】除息安慰劑VS. 全球輪跌

◆盤勢分析

道瓊工業指數在上週五終止連 8 黑的走勢，以紅 K 做收，但是科技類股表現卻並不是太強，那斯達克指數出現開高走低收黑的發展，費半指數也同樣持續短線空頭走勢，並且站不回月線之上，與此同時，美國金融股持續走弱，代表著全球流動性持續緊縮，當全球各地的資金開始回流到美元資產時，這股龐大的資金流照理說應該會讓美股指數持續向上墊高，但現在卻出現了資金買不動的現象，高檔成交量放大又漲不動，這不是出貨，那什麼才叫出貨？

全球金融市場都在崩跌，台股即使短時間能夠逆勢抗跌，一旦時間拉長，台股真的能夠獨強於世界嗎？都說美股與台股連動性高，那為何今天台股會在美股收紅時反而下跌？今天台積電除息 8 元，蒸發點數近 70 點，那多跌的 42 點所謂何來？其實就線論線，除息時所留下的缺口可以解讀成為是空方攻擊缺口，如果是錯殺，那股價或是指數就會回補缺口，反之，如果一直無法回補缺口，就視為空方攻擊有效，也就是空方表態，那股價或指數就不會有太好的行情，因此以台積電來說，回到 227 元以上就成為多空分勝負的關鍵點，因為台積電在今天除息時已經整理結束進行空方表態，大盤也是一樣，破前波平台整理下緣，越來越接近前波低點了，外資的賣超在美元強勢時仍然不會有太大的買超動作，真的不要天真的以為外資拿了股息會回頭再買超台股，沒再大賣就不錯了，更何況外資肯定會再把錢匯走，台股後續蒸發的點數，能回補的恐怕是非常有限。

從美國、歐元區上個月的 PMI 指數持續下滑，不難發現其實全球景氣真的已經開始遇到逆風，按照 PMI 指數的領先性來說，美股的回檔修正似乎才剛剛開始，而歐元區在強勢反彈結束後又開始進入到回檔修正，而從全球新興市場的表現來觀察，先跌體質弱再輪動到較強的，股市資金撤出先把二線的賣完，現在才開始出脫一線的，因此台股並非強勢只是還沒輪到罷了！操作有風險勿過度聽信明牌！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

