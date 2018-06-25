全家董監改選 泰山確定拿下3席

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (25) 日召開股東常會，通過每股配發現金股利 5.5 元，創歷年新高，配息率近 86，同時，董監事改選後，除原有一般董事未變，泰山維持一席董事外，新增的一席董事和一席獨董分別為泰山董事長詹益宏、以及由泰山推選的鉅業國際法律事務所主持律師梁懷信擔任。

董監改選過後，全家董事會由 7 位董事、2 位獨立董事改為 8 位董事和 3 位獨立董事。

全家說明，去年獲利成長主要來自本業成長，其中，既有店同店日成長約 3%，動能來自鮮食構造改革成效浮現，銷售年增 10%，再加上 EC 物流服務大幅成長，年寄取件數達 8000 萬件次，有效提升店舖營收和整體獲利。

轉投資部分，中國全家展店達 2177 店、進入九個地區，既有店日均營收年增超過 7%，整體經營狀態健康。

展望今年，全家表示，全年營運已訂定從「新零售、新會員經營和新複合加盟」三個策略面向切入，除全方位佈建倉儲物流，擴大物流寄取件速度並擴展溫層服務，會員經營也會透過不同客群的精準行銷，提升會員忠誠度。

另一方面，全家正積極開發新複合加盟業務，聚焦不受電商影響、以自動化設備運營的生活服務業種，提升加盟主的不同加盟業態選擇。

而在轉投資事業上，餐飲事業沃克牛排和大戶屋兩大品牌，管理效率浮現，餐飲事業店數擴展計畫將加快，尤其是大戶屋，瞄準熟齡健康的飲食商機，目標 2020 年店數翻倍，達到全台 60 家的規模。

全家去年合併營收 644.3 億元，年增 6.4%，稅後純益 14.07 億元，年增 2.2%，每股純益 (EPS)6.3 元；截至去年底止，總店舖數達 3154 家，淨增 97 店。