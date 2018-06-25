欣技攻工業4.0奪代工龍頭大單 搶入蘋果手機設備鏈 業績強勢回歸

掌上型資料收集器品牌商欣技 (6160) 在既有的倉儲、物流等垂直領域發展之外，觸角伸向工業 4.0，拿下台系全球代工服務龍頭大廠「5200 智慧製造模組」大單，主要用在蘋果手機生產線上，大幅提升產線生產效率。去年該產品出貨逾 8 千支，今年可望跳升到 3 萬支，並進軍其他蘋果代工組裝大廠與紡織鏈，擴大戰果。此外，在既有的物流、倉儲領域中，欣技除掌握了國內新竹物流訂單之外，甫拼過韓系業者，拿下泰國郵局大型標案，可望於下半年開始貢獻。據了解，泰國郵局標案第一波將釋出 1.6 萬台訂單，貢獻逾 600 多萬美元金額；另泰國最大最熱門的購物中心訂單也落袋。



欣技近年因應市場趨勢，將其掌上型資料收集器的開發，從原本自有品牌 OS 導入到微軟的 Windows 平台，再進一步推展到安卓 (Android) 平台，當中也投入了不少資源。不過，去年陷入虧損，每股虧損達 0.81 元，欣技董事長廖宜彥指出，主要是新產品延遲推出，加上匯損逾 2 千萬元所致。不過，隨著新品逐漸上市，加上布局新市場新業務都有成果，今年欣技業績可望從谷底翻升，前 5 月業績已明顯成長，以 4.95 億元，年增率 24%。



他說，產業進入雲端、自助無人化與行動化時代，該公司發展方向也以此為準，加上其耕耘多年的品牌力、產品力、服務力與推廣力都有深厚基礎，因此反應隨著新品推出，在業務的洽談上也逐漸開花結果。他透露，新竹物流、泰國郵局標案都是已成為該公司客戶，其中，泰國郵局標案近期在該公司與合作經銷商夥伴的耕耘之下，擊敗競爭韓商勝出。



他指出，過去一年，欣技在亞太市場的耕耘收獲頗豐，去年至今的一年之內，業績倍數成長，推動亞太市場占總營收比重突破三成。除了泰國指標個案之外，中、日、捷克、法國、奧地利等地區的郵局都有接觸，希望後續透過欣技品牌力的發酵之下能持續貢獻業績。



值得注意的是，在傳統的物流、倉儲市場之外，因應工業 4.0 的崛起，欣技開發之「智慧製造模組」順利打入台系全球代工製造龍頭的工廠生產線之內，也躋身蘋果設備供應鏈成員之中。據了解，該產品是針對工廠生產線所推出的一聯網設備，能夠大幅提升生產線的效率，客戶使用之後深覺有用，因此有機會從既有的智慧型手機生產線中跨入到其他事業單位的生產線。而去年是出貨該聯網裝置的第一年，總出貨量約逾 8 千支，今年一舉跳升到 3 萬支，預計將在 11 月之前出貨完畢，此將使欣技下半年業績呈現顯著增長。



此外，在此一指標客戶採用之後，欣技此一智慧製造模組業務將進軍其他蘋果手機供應鏈，並且徐圖自動化殷切的紡織業，要打入時尚供應鏈之中。廖宜彥透露，此聯網裝置由於採用的是欣技的既有技術，毛利率優於該公司各項產品平均值，對獲利挹注也甚有幫助。