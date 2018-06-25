華油能源(01251-HK)斥2450萬元與新疆能源石油天然氣成立合作公司

華油能源(01251-HK)公布，公司的附屬公司新疆華油油氣工程有限公司與新疆能源(集團)石油天然氣有限責任公司已於近日簽署合作協議。根據該協議，雙方同意成立合作公司。合作公司將定位於開展涵蓋地熱、煤層氣、油氣田等的工程技術服務與油田運維服務，輻射整個新疆區域乃至中國其他油氣田區域，以區塊總承包為市場拓展目標，工程技術一體化服務為主要業務形式。

合作公司的註冊資本為人民幣5000萬元，其中，新疆能源石油天然氣出資人民幣 2550萬元，佔註冊資本的51%，新疆華油油氣工程出資人民幣2450萬元，佔註冊資本的49%。註冊資本乃由雙方根據合作公司的預期資本需要經公平磋商後厘定。

公告稱，近年，一體化工程技術服務總包已經成為國内外油氣田服務行業越來越廣泛應用的合同模式。公司系中國領先的非國有油氣田服務企業之一，於新疆區域擁有領先的服務業績以及服務能力，特别在一體化服務方面擁有豐富經驗，而新疆能源石油天然氣系新疆地方國有全資油氣平台公司，實力雄厚。此次雙方成立合作公司，可以充分實現優勢互補和資源整合，有利於進一步增強雙方的競爭能力，從而推動公司在國内市場的工程技術服務總包業務快速發展，最終實現雙赢。

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