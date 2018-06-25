歐盟內部備忘錄：全球貿易戰將愈演愈烈

隨著美國可能實施新的單邊貿易制裁行動，歐美貿易糾紛或將再度升級，全球貿易戰也可能愈演愈烈。

據彭博社，近日歐盟的一份內部備忘錄顯示，全球貿易戰將越發激烈，原本基於規則的國際貿易體系正回歸「叢林法則」，即強者將自己的意志強加給弱者。備忘錄顯示，隨著越來越多的單邊貿易制裁威脅出現，美國及其歐洲貿易夥伴之間的爭端在未來幾個月或將進一步升級。

在內部備忘錄中，歐盟委員會列舉了三個全球貿易惡化的驅動因素：

- 全球貿易規則中的缺陷產生的扭曲，其中許多與主要貿易國的非市場政策和慣例有關，是 WTO（世界貿易組織）無法充分解決的；

- 美國以懲罰性關稅打擊盟友和其他國家的激進單邊行動；

- 美國作出決定，阻止作為貿易糾紛最終裁決者——WTO 上訴機構成員的任命。

內部備忘錄指出，隨著越來越多的上訴機構成員離職，而新的成員被阻止任命，爭端解決機制很快就會陷入癱瘓，這將使得國際貿易規則無法執行，相當於在全球經濟治理倒退 20 年。

歐盟對全球貿易戰激化的警告並非杞人憂天，歐盟和美國之間的貿易爭端出現逐步升級的態勢。

在美國對從歐洲進口的鋼鐵和鋁徵收懲罰性關稅後，上周三歐盟啟動了針對美國金屬關稅的初步報復措施，對 28 億歐元的美國商品徵收 25% 的報復性關稅，包括橙汁、波本威士忌酒、摩托車、以及牛仔褲。

上周五，川普又通過推特威脅對歐洲汽車徵收 20% 的關稅。川普稱，如果歐盟對美國的關稅和貿易壁壘不撤銷，美國別無選擇，只能反擊。

雖然川普威脅向歐盟汽車加征 20% 關稅低於此前威脅的 25%，但若真實施，此舉或將對歐盟汽車行業造成巨大打擊，受傷最重的將是德國車企。

歐盟委員會對川普的推特反擊稱，如果真對歐盟汽車實行新的關稅政策，那麼歐盟將「別無選擇，只能反擊」。