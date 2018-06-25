深海油井每桶40美元的競爭力 營運商無法抵擋？

儘管過去 2 年內美國的二疊盆地頁岩油產量吸引了大部分市場和媒體的關注，但墨西哥灣卻一直悄悄的進行產量提升。大型石油公司已在墨西哥灣內的離岸油井削減成本和簡化設計，促使海上鑽油項目在低油價時代中，能夠繼續獲利。

雪佛龍 (CVX-US)、荷蘭皇家殼牌 (RDS-US) 和 BP (BP-US) 繼續在離岸深水開發項目中，將損益平衡成本降至每桶 40 美元以下，與陸上一些頁岩層的油井相當，而營運商更是爭奪與現有平台較接近的新探勘區域，已更進一步的降低開發和生產成本。

市場估計，墨西哥灣的原油產量今年估將刷歷史新高，業內分析公司 Wood Mackenzie 預計今年墨西哥灣原油產量將達每日 193.5 萬桶 (80% 石油)，創歷史新高，年增率為 13%。

深海成本逐漸降低 / 圖：彭博

據了解，殼牌墨西哥灣深水開發項目 Vito，已從原本評估的每桶 110 美元損益平衡價，降至每桶 35 美元，顯示了離岸油井設計的簡化，在近年來早已獲得優異的突破。

此外，殼牌的墨西哥灣 Kaikias 深水井目前的損益平衡價格，也已低於每桶 30 美元。該公司 Brekelmans 今年還表示，會將深水項目的目標成本價鎖定在 40 美元以下的門檻。

在投資方面，BP 將其海灣 Mad Dog 2 項目的成本降低了 60% 或 90 億美元，而雪佛龍也正提高深水項目技術與頁岩油匹敵。

雪佛龍公司北美部門總裁 Jeff Shellebarger 提到，過去研發的成本目前現今都可採用，以至深海鑽井費用降低。

然而，在探索投資方面投資人似乎對墨西哥灣沒太多興趣，Wood Mackenzie 的 3 月份報告顯示該地區的租約平淡，較基礎設施齊全、成本低的密西西比大峽谷相比略遜色許多。