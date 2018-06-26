西德州與布蘭特原油價差縮小 高盛：現在別亂做空原油

全球基準布蘭特原油與美國西德州原油的價差，在本月早前曾來到近 3 年高點，不過近幾日正快速縮小。雖然 OPEC 將增產拉低了近日的油價，但高盛認為，油價近期仍然看漲，不宜輕易做空。

油價週一普遍下挫，8 月西德州原油跌 0.7%，收每桶 68.08 美元。布蘭特原油期貨跌得更凶，下挫 1.1%，收每桶 74.73 美元。

如此一來，歐美油價的價差縮減至每桶近 7 美元。本月早前，兩者價差曾來到 11 美元，是 2015 年以來的新高。

紐約輕原油

Edward Jones 資深能源分析師 Brian Youngberg 表示，布蘭特原油下挫，主要是市場預計供應增加，而加拿大 Syncrude 供應的原油至少到 7 月都會停產，讓西德州原油表現相對較佳。他指出，過去 2 週兩者價差收縮較預期更快，預計接下來價差仍將進一步收緊。

高盛在週日發布報告說，在市場主要關注 OPEC 會議之際，加拿大 Syncrude 油砂設施出現變壓器爆炸，造成工廠停電，也被迫停產，將至少持續到 7 月，減少每日 36 萬桶產量供應，為美國油價帶來支撐。

Syncrude 生產合成原油，屬輕質原油。高盛分析師預估，假設情況持續整個 7 月份，將代表 1400 萬桶輕原油的缺口。

高盛表示，當前全球供應不足，美國供量的減少，也使 OPEC 的增產變得更為必要。雖然沙烏地阿拉伯已經在增產，但也要等 8 月份才能交付。

因此，高盛仍看漲近期油價，重申布蘭特原油夏季預估為每桶 82.5 美元，到年底才會減至每桶 75 美元。

高盛認為，在強勁的需求增長和進一步的供應損失，即使沙國及俄羅斯繼續增產，也不會造成「基本面大幅逆轉」，目前並非做空的時機。