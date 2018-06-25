華泰EMS業務報喜 成功搶進石油探勘相關業務 H2業績獲利同步躍進

老字號封測廠華泰 (2329) 報喜！傳出布局三年多的石油探勘 EMS 業務，已經開始進入收割期，加上封測業務端，任天堂 Switch 遊戲機記憶卡將進入銷售旺季，且 NAND 封裝上金士頓、群聯(8299)、江波龍等大客戶訂單持續增加，為此，法人圈傳出，華泰第二季營收挑戰季增二成，第三季以後業績與獲利表現更同步大加溫。華泰除了封測業務外，旗下還有 EMS 組裝部門，該部門耕耘 3 年多的石油探勘 EMS 客戶，品質要求超越 IPC－610 class 3，華泰更已經順利取得該客戶的量產訂單開始逐步放量出貨，此舉不單有助於華泰營收與獲利的成，此製程技術的導入，更替華泰後續進入衛星、車用、航太、軍事市場先做好準備。



此外，華泰去年在封測領域表現不佳，主要是因為去年 NAND 晶片供應嚴重不足所致，但今年以來隨 3D NAND 良率拉升，NAND 晶片供應大增，尤其隨產業旺季即將到來，華泰大客戶金士頓、群聯等也都持續對華泰增加釋單量。



另外，下半年將進入遊戲產業旺季，華泰是日本遊戲機大廠任天堂量產 Switch 遊戲機記憶卡主要封測廠，客戶加碼釋單在即，從整體情況來看，華泰不單第二季業績表現漸入佳境，自第三季起，將開始進入營運明顯加溫期，加上公司近期股東會將討論逾三成的減資案，法人圈看好華泰整體下半年營收與獲利表現。