江西銀行集資72.6億 公開發售認購不足 料6月26日上市

江西銀行 (1916-HK) 今 (25) 日發佈公告，公司發行 11.7 億股 H 股，發行價定為每股港幣 6.39 元。所得款項淨額港幣 72.6 億元；每手 500 股，預期 6 月 26 日上市。香港公開發售獲認購 2582.25 萬股，相當於香港公開發售股份約 0.29 倍。

公告指出，江西銀行公開發售股份認購不足，6192.75 萬股未獲認購香港發售股份已被重新分配至國際發售。2582.25 萬股發售股份將配發及發行予公開發售項下申請人。國際發售下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，且國際發售已超額分配 1.755 億股 H 股。

此外，根據國際發售向承配人分配的發售股份最終數目為 11.44 億股，約占全球發售下發售股份總數的 97.79%(行使超額配股權前)。

基礎投資者 Yango Investment Limited 已認購 2.19 億股，Road Shine Developments Limited 已認購 1.41 億股，Sinolending Fintech Company Limited 已認購 1.22 億股，中華金融控股有限公司已認購 6142 萬股，富通保險有限公司已認購 5896.4 萬股，合計 6.03 億股，占發售股份的 51.6%，及全球發售完成後已發行股份的 10.3%(假設超額配股權未獲行使)。

根據國際承銷協議，已向國際承銷商售出超額配股權，可由聯席代表 (代表國際承銷商) 自國際承銷協議日期起至遞交香港公開發售認購申請截止日期後 30 日期間內行使，要求按國際發售下的發售價發行及配發合共 1.755 億股額外 H 股。截至公告日期，超額配股權未獲行使。

按每股發行價港幣 6.39 元計算，現有股東景德鎮市焦化工業集團獲配售 5555.55 萬股，約占發售股份的 4.75%，約占全球發售完成後己發行股本總額的 0.95%(假設超額配股權未獲行使)。

扣除全球發售相關承銷佣金及其他估計開支後，並假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項估計約為港幣 72.604 億元。

