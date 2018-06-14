江西銀行赴港IPO通過聆訊 募資不超80億 6/26掛牌

據港交所昨 (13) 日披露，江西銀行 (1916-HK) 已通過上市聆訊。該行擬最多發行 11.7 億股 H 股 (假設超額配售權悉數使用)，發售價格在港幣 5.94 元至 6.66 元，募集資金在港幣 69.5 億至 77.9 億元之間，昨 (13) 日起至 6 月 19 日進行全球招股，並計劃於 6 月 26 日在港交所主板掛牌上市。募資淨額全部用於補充資本金。

江西銀行此次公開發行中約 92.5% 的股份將進行國際配售，香港公開發售僅占比約 7.5%，折合約 0.88 億股 H 股，另外還有 15% 超額配售權。

與其餘赴港上市銀行一致，江西銀行這次 IPO 也獲得基礎投資者護航。其銷售檔顯示，基礎投資者已同意按發售價認購合共約 4.9145 億美元可購買的 H 股數目。

其中，Yango Investment、Road Shine Developments、Sinolending Fintech Company、中華金融控股及富通保險認購金額分別為港幣 14 億元、1.15 億美元、1 億美元、5000 萬美元及 4800 萬美元。

Yango Investment 是福建陽光集團設立的境外全資附屬公司，Road Shine 為中信國安集團旗下孫公司，Sinolending Fintech 則是點融網戰略投資夥伴 Sinolending Group 旗下公司。

江西銀行成立約 2 年半，是江西省最大的城商行。2015 年 12 月，南昌銀行收購省內的景德鎮市商業銀行，並更名為江西銀行，這也是江西省首家省級法人銀行。

值得注意的是，在向港交所提交 IPO 申請前，江西銀行剛剛完成行長換帥。據瞭解，原江西銀行行長吳洪濤現已上任廣東華興銀行行長，原廣東南粵銀行行長羅焱則在今年 2 月初獲聘為江西銀行第二任行長。

截至去年末，江西銀行總資產較年初增長 17.93% 至人民幣 3700.05 億元，其中非標債權資產投資規模達到人民幣 1512.51 億元。去年該行實現營收人民幣 94.52 億元，實現淨利潤人民幣 29.15 億元，分別年增 5.21%、73.72%。

從收入結構上看，江西銀行對公業務較為強勢，全年營收占比達到 54%，而金融市場業務、零售業務營收占比分別為 27%、19%。雖然利息收入對江西銀行的獲利貢獻最多，但 2015-2017 年，其利息淨收入分別佔營收總額的 90.6%、87.1% 和 79.1%，呈現下降趨勢。

近 3 年江西銀行不良貸款率有所回落，2015-2017 年末分別為 1.81%、1.68% 和 1.64%；撥備覆蓋率分別為 218.93%、210.94% 和 215.17%。資本充足率方面，2015-2017 年末，江西銀行資本充足率分別為 14.24%、11.94% 和 12.88%；一級資本充足率與核心一級資本充足率均分別為 12.64%、10.87% 和 9.43%。

股東結構上看，去年末，該行第一大股東為江西省高速公路投資集團 (持股 20.04%)，江西金控、南昌市財政局分列第二大股東持股、第三大股東，分別持股 7.43%、5.42%，萍鄉市匯翔建發以 5.15% 的持股比例位列第四大股東，此外再無持股比例超過 5% 的股東。

截至去年底，江西銀行實現了對江西全省 11 個市、63 個縣的全覆蓋，縣區網點覆蓋率達到 87%。跨區域佈局戰略方面，在珠三角和長三角分別設立了廣州分行和蘇州分行，2 家分行分別在 2010 年 8 月、2011 年 6 月開業。