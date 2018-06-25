美團6月25日披露招股書：2017年收入339億 虧損28億

美團點評於上周五(6月22日)遞交的招股書，將於6月25日上午正式亮相港交所。

知情人士透露，此次美團的聯席保薦人分别是高盛、摩根士丹利和美銀美林。

雷帝網獲悉，截至2017年底，美團整體收入339億，經調整淨虧損28億元，同時有穩健現金儲備，2017年的現金及現金等價物為194億元，短期理財258億。

此前國内多家媒體援引彭博的消息稱，美團2017年的淨虧損高達190億元，實際上這一數字是包括了“優先股公允價值”的調整前數字，其虧損數額的高低，與傳統意義上的虧損大相徑庭。

簡單來說，國内外高成長的創業公司，大多存在過往融資發給股東的“可轉換可贖回優先股”，在國際會計準則下，這種優先股會體現為“對股東的負債”。

也就是說，優先股對應公允價值的上升，對股東而言是“浮盈”的價值增長，但對公司來說，會計入賬面虧損。

隻不過這部分的虧損併未實際發生，也不會對公司運營産生任何影響。

因此，對市場而言，排除幹擾性因素後的“經調整虧損淨額”才更具有參考價值。

美團點評這點與小米類似，招股書顯示，小米2015年、2016年、2017年及2018年第一季淨利分别是-76.27億元、4.92億元、-438.89億元和-70.27億元。

截止2018年3月31日，小米累計虧損為1351.63億元。

小米2017年經調整經營淨利潤為53.6億元，2018年第一季度經調整淨利潤為16.99億元。

小米CEO雷軍昨日還澄清了為何招股書顯示小米虧損，其塬因是小米是一家接受了大量風險投資的企業，在上市那一刻優先股要轉到普通股。

來源：雷帝網

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)