【顧德投顧】全球貿易戰開打，5月31日的大量區撐得住嗎？

◆盤勢分析

指數要止跌，還要加看美股 (2)

美股昨日漲跌互見！NASDAQ 再創歷史高 (KD 高檔鈍化)！台股早盤開高後，一路下滑，追價買盤不足 (主因美元指數在漲，台幣續弱，外資調節所致)，而昨日的反彈在情理中，今日的漲勢受阻！明顯籌碼洗得不夠乾淨，短線當沖客過多所致 (代表昨日的買盤較虛)，這樣的盤勢還是需要國際盤來帶，只能期待美股能再漲一波了，相關題材即時分享可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日指數上漲 13.63 點，但日 KD 仍是死亡交叉 (多頭明日要更加把勁)；而週 KD 雖黃金交叉，但開口有些收斂，股票都不能追，可去尋找跌過頭，錯殺的個股布局！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，指數出現震盪，類股持續留意【矽晶圓】【被動元件】【遊戲】【電動車電池】【生技】【PCB】【3D 感測】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！短線 11000 點的多空激戰劇烈，投資人務必控制好風險，每到緊要關頭，川普就會出手，台股淺碟市場不變，不用隨市場氣氛而變更操作邏輯

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+22.5)，5483 中美晶(+6)，6182 合晶(+1.9)、3532 台勝科(+4.5)，3707 漢磊(+8.61%)、3016 嘉晶(+5.89%)，此族群留意中美晶(土洋對作) 走勢

【被動元件】：以 2327 國巨 (-23)、2492 華新科(-7) 為指標，6173 信昌電、3026 禾伸堂(+10.5)、2375 智寶(+8 漲停板)、6127 九豪(+1.65)、5317 凱美(+2.6)、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦(+4.1)、3090 日電貿(+4)、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實(+2.4)，留意主力籌碼變化！

【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、5349 先豐、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博 (+7.86%)、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電 (+5.45%)、8039 台虹

【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越

【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，留意 TESLA 股價

【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡富、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研，6 月中下旬到 7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

【3D 感測】：3105 穩懋 (+0.5)、2455 全新 (+1)、8086 宏捷科 (+6.28%)，3374 精材 (提列資產減損 3.55 元，為短空長多 + 1.2)、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

