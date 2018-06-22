【華冠投顧】林驛銘: 台積電回神，台股二度守住季線與半年線支撐!

受美股四大指數下跌影響，台股開低震盪，最低來到 10828 點，所幸台積電 (2330) 撐盤，讓指數跌幅收斂，終場下跌 41 點，以 10899 作收，成交量 1487 億元，價跌量縮格局，台股力守季線及半年線位置，週 K 連 2 黑。

台股周四反彈時，已先提醒過各位: 台股量縮反彈非好盤! 結果今天大盤指數續跌，再創 6 月份回檔新低 10828 點，今日指數雖力守季線 10880 及半年線 10868 點位置，但盤面結構: 下跌家數大於上漲家數，技術面: 週 K 連 2 黑! KD 死亡交叉。5 日均量小於 10 日均量，量能趨弱勢。法人賣超，外資續賣 99.2 億元，期貨市場續減 1451 口多單，淨多單降至 3 萬口之下，籌碼面不利多方。因此，不要預設立場，認為兩次的季線及半年線都守住，就是本波低點! 風險意識要有，本身先做好持股調整是當務之急! 個股焦點方面: 台積電 (2330) 今日上漲 1 元，227.5 元作收，下周一 6/25 將除息現金 8 元，能否順利填息將攸關盤勢未來走勢! 近日提醒被動元件，矽晶圓，光學鏡頭，MOSFET 與光碟廠等族群股價大震盪應先避開，華新科 (2492) 已連 4 跌，國巨 (2327)，奇力新(2456) 等賣壓重。中美晶 (5483)，合晶(6182)，嘉晶(3016)，漢磊(3707) 等下挫。昨日強勢的 MOSFET 杰力 (5299)，富鼎(8261)，大中(6435) 以及尼克森 (3317) 等今日不敵賣壓股價回跌大震盪。光碟廠錸德 (2349) 跌停，中環 (2323) 重挫。光學鏡頭揚明光 (3504) 跌停，玉晶光 (3406) 重挫。今日強勢族族群除 LED 的立碁 (8111)，鼎元(2426)，光鼎(6226) 等漲停外，昨日提醒生技展將來臨，個股已蠢蠢欲動，今日智擎 (4162)，中裕(4147)，浩鼎(4174) 等逆勢漲。

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