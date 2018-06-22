【港股解碼】掃貨大軍載“購物欲”歸來，莎莎業績恢復全面增長

素有亞洲“購物天堂”之稱的香港，向來是中國內地乃至世界各地旅客掃貨的好去處，尤其是化妝品零售市場，每年來自中國內地旅客的消費貢獻比重還不小。然而自2015年年起的兩年多時間裡，內地赴港旅客人次持續減少，拖累香港包括化妝品在內的諸多零售行業企業經營效益持續下跌，這其中就包括在香港各大購物中心街區隨處可見的莎莎（00178-HK ）。

週四午間，香港市場主營化妝品銷售的投資控股公司莎莎國際公佈了其截至2018年3月31日止財年的全年業績，相較於前兩年集團整體業績持續錄得下跌的不景氣表現，過去的這一財年，莎莎的經營業績終於恢復了增長態勢，可算是緩過了一口氣。

低迷兩年，莎莎業績終全面恢復增長

業績公告顯示，二〇一七年至2018年財年，莎莎實現營業額80.18億元（港元，下同），按年同比增長6.2％;毛利增長7.43％至33.74億元，毛利率則由上年的41.59％增加0.49個百分點至42.08％;錄得歸屬於公司擁有人年內溢利4.4億元，按年增長34.7％：



（來源：港交所）

這對於業績低迷了幾年的莎莎而言，無疑是相當振奮人心的好消息，想必回看過去幾年集團交出的成績單，如今一朝恢復業績增長的莎莎也會有種終於擺脫了陳年桎梏的感覺。

如下表所見，自2015年3月止財年開始莎莎經歷了兩三年的低潮期，當中營業額和毛利率在2016及2017財年連續下跌，而利潤方面更是從2015財年開始就錄得明顯下滑此情此景相較之下，莎莎2018財年的業績可以說是迎來大翻身了：集團在年內實現了營業額，毛利率及淨利潤的恢復性全面增長，“沉睡“了兩年的莎莎似乎終於要覺醒復甦了！

那麼究竟是什麼喚醒了“沉睡”的莎莎呢？

“內地軍團”回歸，刺激莎莎港澳消費恢復增長

先來看看這組業績數據：2017年至2018年財年集團持續經營業務的營業額由上年的75.51億元上升6.2％至80.18億元，當中於香港及澳門市場零售及批發業務銷售額為67.6億元，按年上升7.9％。年內，莎莎來自港澳市場的營業額佔集團整體營業額的82.1％，仍然是集團最重要的收入和利潤來源。

如下圖，期內莎莎港澳市場的營業額錄得7.9％的增長，同店銷售增長則為3.9％，港澳市場的業務顯著改善，增長勢頭持續，其零售銷售額上半年錄得2.2％的增幅，下半年增幅明顯擴大至13.0％，當中第四季的增長為全年最快，達18.6％。



（來源：港交所）

而港澳市場的強勁表現則受益於多個方面的因素一是內地訪港旅客人數回升帶動赴港零售消費增長隨著內地居民消費能力繼續提升，對中高檔化妝品需求激增，帶動零售增長。;而據香港旅遊發展局的統計數字顯示，2017年內地訪港旅客人數回溫，按年上升3.9％，過夜旅客人數升幅更多達6.7％;於2017年9月，中國內地訪港旅客人數增長顯著加快，當月錄得7.2％年對年增長，此增長勢頭持續向好，於農曆新年的升幅更高達14.5％。

此外，香港本土消費急速增長也是支撐莎莎成功翻盤的一大因素。據萬事達卡最新發表的2017年年下半年消費者信心指數調查報告顯示，2017年年下半年香港本土整體消費者信心指數為62.1，較上半年的47.0上升15.2，這也是亞太區內錄得消費者信心的最大升幅，香港顧客消費意欲大增。本地及地區經濟市道轉好，加上就業情況理想，帶動樓市及股市暢旺，均對零售業帶來支持，因而帶動莎莎銷售增長。

另一方面，兩地顧客交易宗數及每宗平均銷售金額的穩健增長也為莎莎業績的復甦打下較為堅實的基礎。年內，集團整體交易宗數的增長為3.8％，當中香港本地顧客及內地訪港旅客的交易宗數分別上升3.3％及4.6％。上半年的交易宗數同比下跌1.1％，而下半年則攀升8.5％。最為顯著的是，下本年的銷售增長動力主要來自交易宗數上升。港澳地區每宗平均銷售金額全年錄得4.1％增長，上半年和下半年的增長分別為3.4％及4.2％。而第四季的表現最為突出，錄得5.8％的增長，當中本地顧客及中國內地訪港旅客的增長分別為5.1％及3.6％，顯示顧客之購買力有所提升。

調整市場結構，未來成長可期

截至2018年3月31日，莎莎持續經營業務的店鋪數目由上年的263間增至265間，淨增加3間“莎莎”店鋪及淨減少1間單一品牌專櫃。此外，莎莎於今年2月宣布決定調整市場結構關閉台灣市場所有店鋪，結束持續虧損的台灣市場業務後將集中資源發展中國內地，港澳及星馬市場，以及電商業務。目前，莎莎已將所有台灣店鋪關閉。

昨日刊發年度業績公告後，莎莎主席郭少明出席業績發布會並表示，眼下內地旅客持續回升，3月增長10％，4月更增長15％，顯示國內旅客來港數目正穩步上升，港澳零售市場呈現明顯復甦跡象，經濟環境理想，就業率高，樓市及股票市場穩定，香港本地消費意欲增強，這些因素均帶動強勁增長。而考慮到未來港珠澳大橋及高鐵落成後，郭少明也指相信會進一步帶來客量，因此看好莎莎下半年的銷售。

終於憑藉2017年至2018年財年業績“揚眉吐氣”了一回的莎莎，很快就收穫了一眾評級機構的積極回應。年績揭榜後，莎莎相繼獲花旗及野村予以“買入”評級，並分別上調目標價至6.15元及7元;另一邊，中信里昂也對莎莎給出“跑贏大市”評級，同時上調其目標價至6.25元。

話說週四盤中，莎莎股價在上半日還是一路下跌，午後受業績回溫利好消息影響就立馬止住跌勢，並在後半日反彈上揚至尾盤以2.21％全日升幅報收5.54元今日。來看，莎莎維持昨日升勢，整體依然在上行。其實從莎莎近幾年的市場表現來看，股價走勢基本貼合集團業務發展及經營業績的表現，如今業績全面恢復正向增長，股價應該能夠回歸持續上升的通道，後市仍然可期。



（莎莎今年股價走勢圖，來源：港交所）

作者：彭小留

編輯：張駿芬，賀秋霞

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