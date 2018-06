NOR 快閃記憶體大廠旺宏 (2337) 深耕車載等利基市場,董座吳敏求期許,今年取自車載、工業與醫療等利基領域的營收占比可以達到三成,藉此帶動獲利率的上揚;此外,他也期許,能搶下七成的日本 NOR 市占率。雖然市場傳言,自今年起中國大陸 NOR 產能逐步開出,但根據旺宏與華邦電的觀察,大陸今年真正開出的產能數量一來不如預期,二來也多屬低階產能,對台系製造商的至今未造成影響。



而吳敏求日前也提到,旺宏已進入高品質領域,且是客戶認定可以供應車載市場的 3 家供應商之一,並已經成功導入工業及醫療等利基市場,今年第一季銷往車載、工業與醫療等利基市場的 NOR 營收占比已經達到 26%,預期未來比重將可持續攀升,有機會超越三成,藉此推升公司獲利的上揚。



此外,吳敏求也透露,旺宏深耕日本市場有成,除成功擊敗美系供應商外,更竄升為日本最大 NOR 快閃記憶體供應商,目前囊括日本超過五成市占率,期許未來,能搶下日本七成的市占率。