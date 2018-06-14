〈旺宏股東會〉傳鴻海曾接觸合作 吳敏求澄清與事實不符

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (14) 日召開股東會，針對鴻海佈局半導體且曾與旺宏接觸過一事，旺宏董事長吳敏求回應，事實不能講，但內容與事實不符，天下沒有什麼可不可以的事。而談及交棒議題，他則說，人才可遇不可求，旺宏所屬產業要將產品做好、市場做好，困難度較代工專注製程來得大。

平面媒體日前報導指出，鴻海集團積極進行半導體布局，將籌組跨國大聯盟，且對下世代記憶體相當有興趣，並與旺宏接觸。對此，吳敏求表示，事實不能講，但報導內容與事實不符，事情已經過去，沒有必要評論，且對一件沒有很確定的事做評論沒有意義。

被問及是否考慮與鴻海合作，吳敏求表示，天下沒有可不可以的事，若對鴻海有利、對旺宏也有利的事，大家會再來考慮，但現階段不予置評。

談及接班交棒議題，吳敏求則說，台積電 (2330-TW) 董事長張忠謀直到現在才真的交棒，雖然自己年底將屆 70 歲，與張忠謀的交棒年齡仍有段差距，鴻海董事長郭台銘也說了幾次要交棒，依然持續打拚，代表接棒不是訓練一個人就能接棒，涉及的層面太廣，從經營層面來看，接棒者永遠是最難找的。

吳敏求表示，找到接棒者不代表就能延續經營成果，人才可遇不可求，自己從來不相信透過訓練，就能將一個人訓練好，且旺宏所屬的產業與代工不同，代工只要專注做好製程，記憶體產業要將產品做好、市場做好，困難度較代工大。