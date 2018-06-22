界霖擴產效益顯現 今年成長動能佳 法人估每股獲利5.5元

導線架大廠界霖 (5285) 今日召開股東會，會中通過配發 3.2 元現金股利，展望今年，受惠於購併與擴產效益，公司對今年營運成長力道樂觀；法人圈則預期，界霖今年合併營收上看 50 億元，每股淨利挑戰 5.5 元。界霖今日股東會通過去年度財報，合併營收為 37.1 億元，毛利率為 20.21%，年增 1.66 個百分點，稅後獲利 3.24 億元，每股淨利 4.17 元，配發 3.2 元現金股利。



今年展望部分，受惠於購併 SHM 的效益持續顯現，加上營運總部於日前正式落成，新廠產能將於今年第二季全數開出，公司對今年營運展望樂觀，今年集團業績有機會較去年成長兩位數百分比，續創營收的年度歷史新高。法人圈則預估，界霖今年合併營收可望上看 50 億元，每股獲利達 5.5 元。



