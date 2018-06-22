【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四下跌，因工業股及線上零售商走弱。道瓊斯指數下跌 0.8% 至 24,462 點；標準普爾指數下跌 0.6% 至 2,750 點；納斯達克指數下跌 0.9% 至 7,713 點。

油價週四下跌，因 OPEC 會議前市場預期產油國將決定增產以穩定油價。紐約 8 月期油下跌 0.3% 至每桶 65.54 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.3% 至每盎司 1,270.5 美元。

香港和內地股市週四下跌。部分半導體股逆市上升；汽車零部件股跑輸大市。個股方面， 莎莎國際（178.HK）2018 財年股東應佔溢利按年上升 34.7% 且增派 2.9% 股息，股價上漲 2.2%；鷹美（2368.HK）2018 財年股東應佔溢利同比增加 48.3%，股價上漲 1.0%；有券商預計舜宇光學（2382.HK）手機鏡頭模組毛利承壓，公司股價大跌 9.0%；森信紙業（731.HK） 發布盈利預喜，股價上漲 10.0%。恒生指數下跌 1.3% 至 29,696 點，國企指數下跌 1.2% 至 11,365 點，香港股市成交金額減少 5.8% 至 1,035 億港元。上證綜合指數下跌 1.4% 至 2,876 點，滬深兩市成交金額減少 0.6% 至人民幣 3,460 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的基石控股（1592.HK）、齊屹科技（1739.HK）及有才天下（6100.HK）孖展認購均未足額。

◇ 汽車製造商賓士母公司 Daimler（DAI.GR）因中美貿易戰下調了 2018 年盈利預測。

◇ AEON CREDIT（900.HK）公布 2019 財年第一季（截止 2018 年 5 月 31 日）業績，收入同比增長 5.2% 至 3.3 億港元，受惠於減值虧損及減值準備按年下降，股東應佔溢利按年增加 30.1% 至 1.2 億港元。

◇ 互太紡織（1382.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，收入為 61.0 億港元，同比增加 1.7%，股東應佔溢利按年倒退 23.7% 至 7.4 億港元（此前預期為同比倒退 25.0% 至 7.3 億港元），建議派發末期股息每股 18.5 港仙，全年合共 45 港仙，同比減少 25.0%。現價相當於 12.9 倍 2018 財年市盈率。

◇ 中國同輻（1763.HK）為中核集團分拆之公司，前者主要從事診斷及治療用放射性藥品的研究、開發、製造及銷售。按 2017 年收益計，公司為中國最大的顯像診斷及治療用放射性藥品、尿素呼氣試驗藥盒及測試儀以及放射源產品製造商。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 21.5、23.6 及 26.7 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 2.5、2.6 及 2.7 億元。公司今天起至 6 月 27 日招股，預計 7 月 6 日上市，招股價介乎 17.8-24.2 港元，淨集資額約 15.7 億港元（招股價中位數），市值介乎 56. 9-77.4 億港元，相當於 17.4-23.6 倍 2017 年市盈率。基礎投資者將認購 49.1%-50.0% 全球發售股份。

◇ 梁志天設計（2262.HK）為江河集團（601886.CH）分拆之公司，前者為國際知名室內設計服務及室內陳設服務供應商，於美國室內設計雜誌發佈的 2018 全球百大室內設計師事務所排名研究報告中的住宅範疇位列第一，並於亞洲及全球室內設計公司之中分別位列第 2 及 21 位。2015-2017 年，公司收益分別為 2.5、3.2 及 4.3 億港元；股東應佔溢利分別為 3,470、6,001 及 7,225 萬港元。2017 年末公司在手合同金額為 4.2 億港元，並於 2018 年訂立 2.7 億港元新合同。公司今天起至 6 月 27 日招股，預計 7 月 5 日上市，招股價介乎 0.71- 1.05 港元，淨集資額約 2.0 億港元（招股價中位數，90% 配售），市值介乎 8.1-12.0 億港元，相當於 11.2-16.6 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)