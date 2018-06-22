〈人行降準呼聲高〉按先前經驗 中國降準箭在弦上 很快就會射出

市場對於中國降準預期越來越強，據先前經驗來看，人民銀行實施定向降準可能很快就會到來，以利於市場穩定。

中國國務院在周三 (20 日) 提出將動用定向降準緩解小微企業融資難、融資貴的風向後，《証券日報》報導，天風證券銀行業首席分析師廖志明回顧，4 月 12 日召開的國務院常務會議提出運用定向降准工具增強小微企業信貸供給能力，4 月 17 日央行宣佈定向降准置換 MLF。根據經驗，預計人行很快就會敲定今年第三次定向降准。

國泰君安證券全球首席經濟學家花長春也指出，去 (2017) 年 9 月 27 日國務院常務會議提出定向降准，幾天後人行即迅速落實，預計這次也不例外。野村首席中國經濟學家陸挺甚至預測，人行最快可能本週六 (23 日) 就會宣布降準。

市場解讀，這次定向降準作法可能與今年 4 月類似：在降準同時，置換部分存量 MLF，但仍會投放一定量的增量流動性，並要求相關金融機構把新增資金主要用於小微企業貸款投放。

《中國証券報》報導，分析人士認為目前貨幣政策和去年比起來的確有所放鬆，主要體現在邊際和結構上，並非單純的全面放鬆。否則恐難以「對症下藥」，還可能衍生副作用。

中金公司研報指出，若貨幣政策放鬆信號過強，恐進一步壓低貨幣市場利率，導致金融槓桿復燃，偏離金融防風險和去槓桿的大方向。還可能進一步吹大房地產泡沫，加大匯率貶值及資金外流壓力。

中國人民銀行參事、中歐陸家嘴國際金融研究院常務副院長盛松成也指出，不再趨緊並不意味寬鬆。否則，金融去槓桿可能前功盡棄。

近來人民幣跌勢不止，昨 (21) 日在岸人民幣一度跌破 6.5 整數關卡，離岸人民幣一度跌破 6.51，皆為今年 1 月來首見。