上海華信集團所發中票應今日付息 上清所稱未收到付息資金

銀行間市場清算所股份有限公司周四公告，周四是上海華信國際集團2017年度第一期中期票據17滬華信MTN001的付息日，但截至日終，仍未收到發行人支付的付息資金，無法進行債券付息工作。這意味著本期中票已出現違約。

本次涉及債券為17滬華信MTN001，發行總額25億元人民幣，期限3+N年，票面利率7.88%，應付利息約1.97億元，主承銷商為郵儲銀行和中金公司。發行人此前已就本次付息存在不確定性發布過風險提示。

上海華信上周曾發布另一風險提示，稱所發行的20億元超短期融資券--17滬華信SCP003將於本周五(25日)到期，但償付資金暫無法落實。

此前上海華信已有超短融品種違約，17滬華信SCP002今年5月21日未能按照約定足額償付本金及利息共計20.89億元。

3月有媒體報導，上海華信國際集團的主要股東--華信能源董事長葉簡明因經濟犯罪被當局進行調查，令華信能源對俄羅斯國家石油公司的收購陷入停滯。ST華信(002018-CN)隨後公告，上海華信國際集團持有的4.96億股股票被司法凍結，占公司總股本的21.77%。

來源：路透上海6月21日

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