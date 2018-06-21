〈人行降準呼聲高〉中國降準預期升溫 野村喊出最快本週六行動

在中國國務院昨 (21) 日釋出降準信號，針對小微企業已定向降準等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力後。市場對於人行降準的預期大幅升高，野村首席中國經濟學家陸挺甚至預測，人行最快可能本週六 (23 日) 就會宣布降準。

根據中國財經媒體報導，野村首席中國經濟學家陸挺表示，在強勁的內外部逆風下，中國貨幣政策立場已轉趨寬鬆，預測人行一到兩週內將宣布定向降準，時間點最快在本週六，降準範圍可能覆蓋大多數銀行，實際上等同於全面降準。

陸挺指出，本次降準幅度對不同的銀行而言，可能從 50-150 個基點不等。並預估今年還會至少再降準一次，幅度達 100 個基點。

花旗私人銀行亞太區投資策略師彭程則認為，定向降準屬於週期性、結構性調整，但要由短期變長期才能真正調整流動性。預估人行今年下半年將調低 100 個基點以上。

而週四 (21 日) 今日人民幣跌勢依舊，在岸人民幣一度跌破 6.5 整數關卡，是今年 1 月來首見，在岸人民幣收報 6.4917，貶值 202 個點，守住 6.5 關口。

在岸人民幣走勢 (圖自新浪網)

隨著聯準會宣布升息，同時暗示 2018 年可能 4 次升息，帶動美元指數快速走高，徘徊在 95 關口附近，一度觸及 11 個月高點。