聯準會銀行業壓力測試 35家大行均通過第一道考驗

美東時間 21 日本周四，聯準會公布，所有 35 家大銀行均通過了年度壓力測試的第一道關口。若下周三公布的綜合資本分析審查監管體系（CCAR）結果也過關，銀行將獲得聯儲批准，可分紅和庫藏股。

此次受試的高盛、摩根士丹利、富國銀行、Capital One、PNC Financial Services、U.S. Bancorp 等 35 家銀行合計資產約占美國銀行業總資產的 80%。這是受監管銀行連續第三年集體通過聯準會的最低資本要求測試。

此次公布結果的測試內容主要評估，銀行有沒有足夠的資本挺過極嚴重的衰退環境，應對金融衝擊。今年壓力測試設定的一個「嚴重不利」情境包括失業率達到 10%、企業和房地產信貸市場嚴重承壓，還有亞洲發展中國家和日本經濟形勢相當嚴峻。

聯準會稱，自 2009 年進行首次壓力測試以來，受試銀行已增加了約 8000 億美元普通股本資金。此次資本要求測試中，35 家銀行在最嚴苛假設環境下合計損失 5780 億美元，但他們所剩的高質量資本仍遠高於聯準會要求的門檻，也高於他們在 2007-2009 年金融危機到來前幾年的資本水平。

今年高盛和摩根士丹利的抗壓資本水平最接近資本要求的紅線，分列倒數第一和第二。

聯準會要求，在壓力環境下，系統重要性銀行的一級資本與總槓桿敞口之比——補充性槓桿率（supplemental leverage ratio）不得低於 3.0%，高盛此次測試結果為 3.1%，摩根士丹利為 3.3%，倒數第三位的 State Street 為 3.7%。其餘受試美國銀行均超過 4.0%，富國銀行達到了 5.9%。

從普通股本的一級資本率（CET1）看，聯準會設定最低為 4.5%，State Street 列倒數第一，CET1 為 5.3%，高盛倒數第二，為 5.6%，其他受試美國銀行至少 7.0% 以上。

測試結果公布後，高盛和摩根士丹利股價盤後跌幅擴大。收跌 0.37% 的高盛盤後跌約 0.4%，收跌 0.2% 的摩根士丹利盤後跌幅一度超過 1.3%。摩根大通盤後跌 0.85%，富國銀行盤後窄幅收窄至不足 0.1%。

今年是聯準會首次公示六家外國銀行的測試結果，受試的德意志銀行、瑞銀、瑞信、滙豐、巴克萊、多倫多道明銀行、加拿大皇家銀行均達到了最低資本要求。其中滙豐的補充性槓桿率最低，為 4.0%，其他國外銀行均至少高於 5.0%。

這六家銀行去年也接受了聯準會壓力測試，但結果未公開。此次聯準會高官稱，對外國銀行的表現感到滿意。畢竟，他們沒有美國同行準備測試的時間長。

今年 5 月下旬，川普簽署改革 2010 年《多德－弗蘭克法案》的法案，這是 2010 年至今美國最大的金融監管改革。本次改革旨在給中小型銀行減輕監管壓力。它將需要面臨聯準會嚴格監管的銀行資產門檻從 500 億美元提高到 2500 億美元。

上述新法案規定，對資產規模在 1,000 億 - 2,500 億美元之間的銀行，聯準會擁有放寬壓力測試要求的權限，但仍需對這些銀行進行「定期」測試。對於資產規模不足 1,000 億美元的銀行來說，今年可能是它們最後一年接受壓力測試。

5 月底，聯準會在五大美國政府機構中率先公布提議計劃，將減少銀行合規成本。其根據交易資產和負債規模將銀行分類，至少 100 億美元規模的銀行需遵循最嚴格的法規，10 億到 100 億美元規模的銀行面臨「溫和」的合規要求，低於 10 億美元的不必證明遵循沃爾克規則。