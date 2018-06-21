中國鋁業(02600-HK)擬將子公司遵義氧化鋁與遵義鋁業合併重組

中國鋁業(02600-HK)公布，擬將控股子公司中國鋁業遵義氧化鋁有限公司(以下簡稱“遵義氧化鋁”)與遵義鋁業股份有限公司(以下簡稱“遵義鋁業”)進行合併重組，重組方式是以遵義氧化鋁經評估後的全部資産和負債的淨額約人民幣23.11億元(以最終評估結果為準)對遵義鋁業進行增資。

本次合併重組完成後，遵義鋁業註冊資本將由人民幣約9億元增加至人民幣32億元，公司對遵義鋁業的持股比例將由52.523%增加到約67.445%。

資料顯示，遵義氧化鋁及遵義鋁業均為該公司的控股子公司，該公司分别持有遵義氧化鋁和遵義鋁業73.28%和52.523%的股權。為提高企業市場競爭力和抗風險能力，完善企業産業鏈，發揮企業協同效應，降低企業運營成本，按照人隨資産走的原則，該公司擬以遵義氧化鋁於評估基準日2018年4月30日經評估的全部資産及負債的淨額對遵義鋁業進行增資，增資金額約人民幣23.11億元。增資完成後，遵義鋁業註冊資本將由目前的人民幣9億元增加至人民幣32億元，該公司對遵義鋁業的持權比例將由52.523%增加到約67.445%。

公告指，本次合併重組有利於提高企業市場競爭力和抗風險能力，有利於完善企業産業鏈，發揮企業間的協同效應，降低企業運營成本。

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