【豐銀投顧】低量背景不好受 卻是蘊釀反彈時

昨天見到底點反彈了，今天成交量也馬上縮下來了。近日成交量將會持續維持低量的狀態，這是要習慣的。因為每次的下跌最後都是以量縮來止跌，待量縮之後慢慢累積能量，方能再徐圖大舉。未來幾天的成交量，必定也是處於量縮的狀態，而指數也會看起來有氣無力的甚至一副要破底的樣子。但這市場就是這樣，往往看起來最沒精打采的時候，就是買進點。這是因為在視覺上，人都是喜歡看到紅 k 再去追、跳空才要買的習慣所致，卻不懂得注意往往買點就出現在最不好看的一根 k 線或是最讓人不放心的線型之上。

台幣乃至於台股為何如此之弱？原因並不是單純的美元走強所致，而是人民幣的貶值拖累了亞幣，包括韓元、台幣。也就是說台幣由升轉貶不是大家想像般的外資大逃殺。其實台股自從去年 5/23 正式站上萬點之後，外資的最買超在去年的 6/26 就已經見頂，之後再也沒有超越過，現在也不必因為賣超就再提及外資大逃殺，這形容太誇張。現階段是人民幣貶值，所帶來亞幣跟貶的壓力，與美元升值並無直接推動關係。當然也不是大走資、金融危機的前兆，過度聯想都不是真相。台幣貶值權值股被調節是必然的，權值股壓制指數，所以今年執行的是指數策略是一段一段來回做。更不能跟著情緒來走。

台幣今天又眨破 30 元大關，明天台北股市必定會受到影響。但就極短線而言，貶幅也到了滿足點，畢竟 30 元都貶破了，短線也應暫歇一下。至於投資人要做的，應該還是要注重在個股上，今天 otc 指數強於加權指數，顯示未來仍然還有機會靠著操作股票獲利，畢竟指數空間仍然容易陷入震盪的走勢，但看 otc 的漲家數比跌家數幾乎是 2:1 的比數，此時偏重個股的操作絕對是正確的。

豐銀投顧 李世新 分析師