【華冠投顧】賴昇楷：內資賤招帶來築底契機 誰有機會領先強棒出擊?

焦點個股 : 2338 光罩、2340 光磊、2388 威盛、2426 鼎元、5425 台半

＜大盤分析＞

6/7 大盤創波段新高 11261 當天，昇楷提醒「台股出現回檔徵兆，短線將轉為整理」，回檔整理過程「要看到外資賣壓趨於竭盡，盤勢才會穩下來，觀察重點在大盤成交量縮到 1500 億以下」。今日大盤成交量急降至 1377 億，終於見到短線賣壓告一段落訊號，終場大盤 + 13 點，OTC 指數 + 1.27%，對照亞股（韓、港、滬、深）所有均線蓋頭且今日持續大跌的慘況，台股算是明顯強勢。

今日台股初見量縮止穩跡象，表現優於國際股市但也不易立即轉為上攻，因為：(1) 月線和「萬一」之上累積了不少短線套牢籌碼；(2) 台指期逆價差大幅擴大；(3) 台幣續貶，這會引發部分外資持續外逃，雖說量極縮代表外資總買賣金額有效縮小並對台股影響力降低（例如今天外資賣超 90 億高於昨日，但大盤卻是低量而且上漲），但畢竟賣超還是會衝擊到市場信心；(4) 國際股市除美股 Nasdaq 和 SP500 外，線形普遍弱勢。

因此，台股較可能轉為震盪築短底走法，在月線往上扣高前進行類股輪動表現並等待美中貿易戰情勢明朗。

＜操作策略＞

台股有機會進行震盪築底，先前高檔獲利了結騰出的滿手資金便可開始切入強勢族群或個股，但須留意目前尚未發展到多方反擊階段，持股成數不可太高，多頭防守位置以五月箱型整理低點 10799 點為觀察點（不以半年線和季線作為觀察點，是因為不排除還有刻意破線掃停損、降融資的可能）。

＜強勢族群及個股＞

篩選強勢族群或個股可分成兩個方向，一是逆勢上漲、突破反壓個股，二是量縮抗跌、嚴守支撐個股。

在逆勢上漲、突破反壓個股方面，今日還能創波段新高的強勢股包含 2338 光罩、2340 光磊、2388 威盛、2426 鼎元、5425 台半... 等，不過這些個股因為基期高、正乖離大，普遍震盪都十分劇烈，需要配備很強的心臟才適合操作。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。