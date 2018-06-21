嚴選產業進入旺季績優股

觀察產業進入旺季的族群，以營收與現金殖利率的表現篩出潛力股，是現階段最值得追蹤的標的，一旦盤勢趨穩將脫穎而出，反映基本面利多。

文．馮泉富

近期金融市場屋漏偏逢連夜雨，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 結束兩天例會後，一如市場預期把聯邦基金利率區間調高一碼到 1.75～2％；重點在於 FED 暗示到年底前可能還會有兩次升息，市場目前預測可能落在九月與十二月，這也使今年升息總數將達四次，比先前決策官員預測多出一次，多數官員還預估明年至少還會有三次升息。

貿易衝突續擴大 解鈴還須繫鈴人

就在市場逐步消化升息利空之際，美國總統川普又補了臨門一腳，宣布對 500 億美元的中國產品加徵 25％關稅，第一階段將自今年七月六日起，針對 818 項，金額約當 340 億美元之產品實施加徵關稅措施，而且後面還有約 2000 億美元的產品課稅等著侍候；緊接著中國商務部以牙還牙，隔日清晨由國務院對外公告將對原產於美國的 659 項金額約當 500 億美元之進口商品加徵 25％關稅，其中與美國同時於七月六日開徵，金額一樣是 340 億美元，約當 545 項涵蓋農產品、汽車、水產品等加徵關稅，其餘 160 億美元規模另外擇時公布。

令市場擔憂的變數不只是中美貿易戰，連加拿大、墨西哥、歐元區、日本都可能加入戰局，使問題複雜化，據美國商會副總裁 John Murphy 指出，一旦貿易戰真正開打，七月第一周，高達價值 750 億美元的美國商品將受到來自全球多國報復性關稅影響。全美零售商聯合會和消費者技術協會的一項研究顯示，因報復關稅措施，美國每年將會因此失去 13.4 萬個就業機會。

市場憂心的核心問題在於先前預估的最壞狀況可能出現，如信評機構標準普爾首席經濟學家 Paul Gruenwald 所言，若因關稅引發中國大陸、歐盟、加拿大等多國報復，全球經濟成長率恐少掉一個百分點，無獨有偶，歐洲央行亦針對當前貿易緊張局勢做了可能性分析，預測提高關稅後的第一年，全球 GDP 成長將減少一個百分點，貨品貿易額也將減 3％。

不過，貿易衝突也並非完全沒有轉圜餘地，人為創造的危機也可能因重回談判桌而一夕翻盤，目前距離七月六日還有兩周以上時間，應密切觀察。

利空測試止跌點 財富重分配轉捩點

今年三月迄今的中美貿易爭端，已經出現多次反覆，顯然，這場紛爭將演變成一場持久戰，也持續會經歷各種反覆。主要原因在於雙方在市場准入、企業併購、新技術標準的訂定、維護智財權的談判，難以在短期內就圓滿解決，況且兩個大國現在互不相讓，面子之爭緊繃程度提升，美國單方面讓步機率低，大陸單方面先讓步機率也較先前下降，股市重挫是可以理解的。

不過，若暫時拋開貿易戰的議題，事實上全球經濟基本面是維持在擴張軌道上的，尤其是美國，否則 FED 鷹派言論是無法抬頭的。目前美國的失業率已下降至 3.8％，創十八年新低，薪資增速也來到 2.87％，就業市場強勁仍穩定提供消費增長動力。在企業經營活動方面，美國五月份 ISM 製造業指數為 58.7，新訂單指數為 63.7，連續十三個月維持在六十以上高檔，生產指數為 61.5，同步維持在強勁擴張區間。

所有數據顯示企業第二季的財報將優於預期，目前再逢利空測試，由於市場機制的效率化，會自動調整產生新的「風險與報酬」之平衡點，投資人真正該留意的是，經由利空測試的止跌點何時出現，該平衡點也將是下一階段的財富分配轉捩點。領先指標可觀察美國 NASDAQ 指數何時回穩，台股加權指數就可望重回多方懷抱。

除權息旺季啟動 高殖利率股優先

由於中美貿易衝突何時出現轉圜難以預測，部分風險偏好低的市場資金陸續退場，或暫時轉進防禦性持股。台股目前又即將進入除權息旺季，產業進入旺季的族群又兼具高殖利率的個股，容易吸引市場資金關注。

例如光隆 (8916) 目前正值出貨旺季，原主要經營羽絨原料販售，現階段為上游羽絨原料精洗到下游成衣與家居紡織製造垂直整合業者，也陸續進入大陸與越南設廠生產，目前銷售產品結構成衣占比 44％、羽絨原料佔比 26％、家紡占比約 24％。銷售地區以日本佔比約 40％，美國佔比 27％，中國占比 11％。

由於 2017 年起中國環保政策趨嚴，養殖業者不達環保標準，出現禁養限養等情形，造成羽絨供應減少推升價格走揚，而光隆羽絨事業多為年度合約訂單生產，並且搭配訂單提前購料鎖定利潤，加上 2018 年合約價格開始反映原料價格上漲，單價預期較去年同期成長 20～40％，同時運動品牌客戶拉貨增強，預期全年出貨量可望成長達 30％，並且在火災影響因子逐步消失後，羽絨事業獲利將逐步回升。

成衣方面，光隆的戶外與休閒服飾，占比分別為 70％與 30％，戶外產品單價較高，毛利優於平均值，旺季集中於二、三季度；公司 2017 年自有產線 58 條，2018 年目標將自有產線擴增至七五條，外包產線有 45～50 條，合計產線達 120 條，預期業績年增 15～20％，目前接單進度已達 90％，預期全年出貨量達雙位數增長。

展望 2018 年，羽絨原料帶動終端報價上揚，成衣事業大客戶 Marmot 與 Monbell 出貨明顯成長，家紡事業逐步走出火災影響，業外收入在下半年仍預期有五百～六百萬美元入帳，整體在本業回到正常軌道與業外收入挹注下，法人預估全年獲利將創歷史新高，稅後淨利約六．六億，EPS 約 6.02 元，今年配息現金 3 元，現金殖利率約 6％。

飲料相關族群進入產業旺季

另一正值產業旺季的族群為飲料相關產業，例如宏全 (9939)，主要生產飲料容器與裝填代工，五月營收達 20 億元，創下單月歷史新高，較去年同期成長 29.59％；台灣成長 23％，大陸成長 43％，東南亞成長 10％，非洲成長 158％。

台灣地區方面，由於無菌一廠鋁箔包產線已於二月投產及無菌二廠亦增加熱線充填，加上外銷訂單擴大，今年台灣地區營運將持續增長，因菸酒包材訂單挹注，全年營收年增 5～6％的目標可望超標。

大陸方面，因持續加強與華潤怡寶合作，四月及六月增加江蘇宏星廠一條線及河南漯河廠二條線，預計帶動第二季起的營運成長性，高毛利的 QR code 瓶蓋出貨量持續攀升至三五億個，有利於營收及毛利率表現；此外，宏全中國持股由 76.84％增持至 94.17％，中國認列的獲利將增加，預期今年營收將成長兩位數。

東南亞方面，泰國 Tensai 廠將全產全銷，緬甸 Loi-Hein 廠亦已於第一季投產，宏全東南亞預期全年成長 15～20％。

目前由於時序天氣轉熱，產業進入第二～第三季的旺季，且各區域皆有新產線投入，預期營運將走強至第四季初，法人預估今年稅後 EPS 為 4.57 元，年增率約 8.8％，今年配息 2.5 元，目前殖利率約 4.7％。

來源：《理財周刊》 930 期

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