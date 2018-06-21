建立投資SOP 林友銘教你學法人訂目標價

文．洪寶山

自稱「投顧界的公務員」，什麼事都不假他人之手，待過法人圈再到投顧業，歷經二十幾年，練就技術、籌碼、基本、產業面深厚的底蘊，觀察到台灣投資人在股市中汲汲營營，卻永遠擺脫不了賺小錢賠大錢的宿命，以及缺乏波段操作的正確觀念與 SOP。擁有如武俠小說中深厚內功的林友銘老師，未正式踏入投顧業前，歷經過股市大起大落的洗禮，他是如何化阻力為助力，成就現在以教學、分享回饋投資人為職志的「真正林友銘老師」，本期「理財我最大」帶您一起來了解。

投資就和美國心理學家馬斯洛所提出「需求層次理論」中三角形金字塔是一樣的，第一先求生理上溫飽，再來追求社會價值，最後才是自我實現。林友銘提到，公務員家庭出身的他家境並不富裕，大學時卻唸了文法商中的財經，當時是冷門中的冷門，在亞洲金融風暴前就開始自己操作股票，經歷多頭以及電子股的興盛時代，賺錢在當時是很正常很簡單的事，後來一九九七年的亞洲金融風暴，他才了解到什麼是索羅斯的金融巨鱷、什麼是金融風暴。

層層篩選 沒有成長絕不考慮

當時由雲端掉下來後，他思考問題出在哪裡？那就是：

(1) 只會作多頭不會作空頭，這是一個很大的問題！

(2) 技術分析能不能解決所有的一切！

(3) 對空頭的周期不能敏銳的感受到！

投資人常犯的毛病是：「已經跌了就開始空手套白狼、伸手接落刀，跌了差不多了就開始進去買，往往死在第二段」，他深深的體會到自己和投資人都犯了同樣的錯誤。

林友銘說到當年並不想踏進證券業，想去外商公司或是華爾街金融機構，後來因為一身負債就去了法人界，並由研究員開始做起。他說到個人操作和法人操作有很大的不同，那就是風控問題，股票有一個中華信評 (或 TCRI) 的風控，風控在六以上就不能操作，經過篩選後，能操作的標的只剩三分之一，這三分之一又必須兼顧幾個重要理念。

第一是「成長」：成長是一個很重要的指標，如果這檔股票跟同期相比，沒有成長就絕不考慮，他強調，「很多股票現在賺不了錢，雖然以後可能會賺錢，如果營收看不到成長，沒有辦法相信它未來會賺錢。」

第二是「評價」：如果這間公司會賺錢，我們要怎麼訂目標價呢？一般投資人用黃金切割率或是技術分析找出支撐跟壓力，但這套方法在法人界是行不通的，他們針對選出來的三分之一股票，經過成長性評估後再去訂價，最後就只剩十分之一，所以你會發現法人界買來買去都是這些股票，太小的股票不能買，OTC 也不能買，績效求穩不求爆發，所以法人操作有它的 SOP。

總結來說：「一、你選的公司一定要成長，二、心中一定要有一個藍圖，針對這家公司賺多少錢，應給它多少的評價」。

法人操盤 SOP 看成長性調整本益比

業績成長若用數字來看，林友銘提到就是「30％」，不管現在公司是否有賺錢的可能，營收出現年增率 (YOY) 跟去年同期相比有 30％，而且連續二個月，不管淡旺季有二個月 30％就列入候選，這時心中要有一個藍圖，一個會成長 30％的公司，今年未到頂明年還會成長，本益比就給二十倍，把今年的 EPS 乘以二十，如果今年成長已到頂，即使看到二個月的 30％，本益比只能給十五倍，如果明年會大衰退，在法人圈的 SOP 最多只能給 7.5 倍，如果明年確實已經衰退了，且認為今年已經到谷底，明年應該要緩步成長，本益比再調回十倍，這就是大家最不會的訂價原則，也是林友銘在法人圈實戰得來的寶貴經驗。

法人訂價原則 SOP

1. 還會高成長 20 倍

2. 今年到頂 15 倍

3. 明年大衰退 7.5 倍

4. 今年已落底 10 倍

因為工作關係常有機會上電視通告，因此認識投顧業的前輩，後來就踏入了投顧界，到目前為止已超過十年，常被問到在法人圈和投顧界工作性質上最大不同是什麼？林友銘說，以法人圈來講，你只能在盤面選擇十分之一的股票，雖然技術、籌碼面已經聞到很多股票準備起漲，但礙於法人圈有自己的風控，只能眼睜睜看著它一直漲，被迫選擇一些龍頭股，但在法人圈紮實又嚴格的規範下，卻幫自己打下深厚的操盤實力。

而投顧業每天都在打仗，白天沒有時間思考，工作就是白刀子進紅刀子出，十幾年下來會疲乏，想和大家分享時間卻不允許，而投資人也不允許，因為繳了會費要看到的是利潤，只能為作動作而動作，「許多需求是被創造出來」，這是在投顧界深刻的省思。而投資市場大家最喜歡技術、籌碼分析，這是 90％人在做的，他想在這個基礎上做別人沒有的，那個東西叫產業，不然和大家沒有什麼不一樣。

技術＋籌碼＋趨勢產業的主流股

在以前資訊不對稱的年代，有技術和籌碼分析就夠了，入行時 20％法人比重，現在已超過 35％，再加上外資、投信、自營商，他們主導了市場，而投資人只會在後面追漲殺跌，最後只能吃剩飯剩菜。所以林友銘提醒：應該要綜合技術和籌碼，再結合投資人比較不懂的法人圈裡的產業；我們需要學的是：「知道產業供需再定義它的主流股，在主流股中挑成長性最高的，最後配合技術面操作，在下一個產業起來時才能擒賊先擒王」。

林友銘當初進來這市場時分析師大概有三百多個，到 2015 年決定退下來的時候大概連一半都不到，中間很多去了對岸，不知道是衰退還是轉型，他的想法是先退下來，因為要放下才會空，以後才有辦法裝滿。退下來的三年，他看到環境不能改變就先改變自己，現在經營粉專卻樂在其中，兼顧同理心並用教學回饋投資人。

時間很快來到 2018 年的下半年，針對下半年盤勢，林友銘說到：「台股近三十年，在 1990 年代以前是走多頭五波格局，到 12682 點之後就再也沒有五波了，怎麼樣都是三波三波，每走完一個小的九波，就會出現六千點大跌。」但我們觀察到 2008 年金融海嘯落底的 3955 點到 2018 年高點 11270 點，這九年間 110 個月，台股並沒有出現六千點大跌。假如年初高點 11270 點是電子股中蘋概、光學股所創的高點，後來跌到一萬點時，因為沒有馬上升息的疑慮、國際貿易制裁沒有那麼嚴重、美國數據也很棒、殖利率也下來，指數又慢慢回到 11270 點附近，這高點又是誰創的？不是蘋概不是光學，是被動元件、矽晶圓，主流易位但還在電子，只是不同族群。

中小型行情可期 下半年步步為營

以外資買的狀況，大盤應該要過 11270，但後面還有一些問題要注意，如被動元件漲成這樣，全世界手機需求量有這麼多？車市無法一下子轉成電動車，這行情太久沒修正，再加上通膨隱憂，以殖利率 3％來看是個警戒線，美國十年期公債如低於 3％是可以接受，但高於 3％下半年就會有比較大幅度的修正。

而下一波行情要選什麼產業？未來手機沒有大的顛覆性需求，AI 爆發性時間點還沒到，現在只能作替代性需求。在現有的 3C 產品，可以作的是電腦零組件更換，把 OLED 面板換成 Mini LED、藍寶石按鍵變 3D 感測，但鏡頭 3D 感測已作過一波，還有一個是把小的 LCD 面板換成 Mini LED，可以讓光度更平均、壽命半衰期更短，所以中小型行情是可以期待。但下半年要比較小心，是要好好練功的時候，學習壓回的操作以及新興產業崛起，這是林友銘老師提醒投資朋友的操作重點。

台灣和歐美投資環境不一樣，資訊分析有他們的方法，把所讀到的資訊內化成有用的東西，變成投資的 SOP，給魚不如教你怎麼釣魚，賺股市錢，身、心、靈也要兼顧，才是真正的贏家。

來源：《理財周刊》 930 期

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