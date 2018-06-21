花旗私人銀行：看好全球股市未來前景 亞洲市場首推醫療板塊

花旗私人銀行仍然對全球股市持看好態度，未來一年全球範圍內企業盈利會持續增長，可一定程度抵銷利率上升壓力。花旗私人銀行董事兼投資策略師彭程認為亞洲市場方面，因利潤前景較好，因此看好科技股；而醫療板塊為最看好版塊，可做長期投資標的，因隨著國民收入增長可帶動對醫療需求增長，同時亦可輻射到保險行業。但他表示未來12-18個月內加息有很大概率對現金流有很大壓力，因此可儘量避開電訊股和除天然氣外的公用股等需要大量舉債的行業。

目前中美貿易戰情況仍不明朗，彭程認為，美國當局政策改變快且激進是為在十一月中期選舉時獲更多選民支持，亦想令美國貿易條件得到最大優化。目前股市對於貿易前景已經很悲觀，未來或仍然有悲觀情緒但亦不會特別惡化。他又指，目前中國主要重視消費升級和科技等，而出口美國並非發展重點。

被問及內地降準，彭程稱降準是一個週期性、結構性動作，是中國要邁向先進市場一定要做的動作，相信未來幾個月會有下調存款準備金率100基點的動作。

恆指方面，彭程稱無具體預測數字，但認為恆指仍有較大上升空間，到年底會高過現時水平。

文：鄒舒惠

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