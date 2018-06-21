若美國再追加2000億關稅 中國商務部：已準備好措施回擊

中國商務部今 (21) 日表示，針對美國威脅再對 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，強硬回應已做好充分準備，若美方確定祭出徵稅清單，將綜合使用包括數量型工具和品質型工具在內的各種措施回擊。

中國商務部上午例行記者會中，商務部新聞發言人高峰表示，中美雙方的經貿磋商一度取得成果，但美方反覆無常，變本加厲，挑起貿易戰。並指責美方習慣於舉著大棒談判的手段，但這對中國不管用，這種失去理性的行為無益於解決問題。

商務部表示，美國自己存在許多結構性問題，卻老是把別的國家當成自身問題的替罪羊，對別人橫加指責。

針對美國商務部長羅斯宣佈，將對從中國進口的鋁合金薄板徵收約 167% 的反傾銷稅。高峰回應，美方調查機關在反傾銷調查中濫用不利事實推定，在中國應訴企業全面、按期提交答卷的前提下，以中國企業定期要求提交的第三次答卷過於接近初裁期限為由，裁定中國企業未能全面合作。中方對此強烈不滿。

美國本周無預警宣布將對中國祭出規模 2000 億美元的追加關稅懲罰，引燃中美貿易戰大爆發恐懼，A 股 19 日出現爆量下跌，跌破 3000 點關卡。到了昨日在官方出面喊話下回穩收紅。

今日 A 股早盤一度走高，但到了午後則呈低位盤整，在次新股、晶片等題材板塊持續殺跌，創業板指數持續走弱下，最終失守 2900 點大關。截止收盤，上証綜指報 2875.81，跌 1.37%；深証成指報 9316.68，跌 1.94%；創業板指報 1521.68，跌 2.69%。