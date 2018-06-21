上海電氣(02727-HK)認購不超2.0289億元上海集優(02345-CN)内資股

上海電氣(02727-HK)公布，2018年6月21日，公司召開董事會審議通過了《關於上海集優機械股份有限公司進行配股公開發行證券的方案的議案》，上海集優(02345-HK)為公司控股子公司，公司持有上海集優總股本47.18%的内資股股份。
上海集優本次配股(按每5股配1股的比例向全體股東進行配股)主要用於償還上海集優的公司貸款、進行對外投資及補充營運資金。公司董事會同意公司在配股價格不超過1.495港幣/股，内資股配股認購總額不超過港幣2.0289億元的等值人民幣的情況下，以現金全額認購公司控股子公司上海集優本次配股中配售的全部内資股，但最終出資金額將根據上海集優本次配股最終價格確定，併同意公司向上海集優出具關於認購本次配股全部内資股的不可撤銷的承諾函；同意公司向公司全資子公司上海電氣香港有限公司(以下簡稱“電氣股份香港”)增資總額不超過港幣2.0805億元；同意電氣股份香港對上海集優本次配股中未被認購的份額部分予以認購，認購金額不超過港幣2.0805億元，最終認購金額將根據上海集優本次配股最終價格確定；併同意授權電氣股份香港與上海集優簽訂包銷協議。
公司控股股東電氣總公司的全資子公司上海電氣集團香港有限公司持有6388.2萬股上海集優H股股份(佔總股本比例為4.44%)，併承諾將按上述配股比例認購次上海集優的配股股份。
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