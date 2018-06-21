美國部分議員希望谷歌重新考慮與中國華為的聯系

路透華盛頓6月20日 - 美國部分共和黨和民主黨議員周三要求Alphabet (GOOGL.O)旗下的谷歌重新考慮與中國通信設備公司華為的合作，稱其存在安全威脅。

這些議員在致谷歌首席執行官(CEO)皮查伊(Sundar Pichai)的信件中提到，谷歌近期決定退出與美國國防部的人工智能研究合作項目「project Maven」。

「雖然我們對於谷歌不希望保持軍方與科技公司合作這項歷史悠久且富有成果的傳統感到遺憾，但讓我們更加失望的是，谷歌顯然更願意支持中國共產黨而非美國軍方，」他們寫道。

在該信函中簽名者包括共和黨參議員科頓(Tom Cotton)和魯比奧(Marco Rubio)、共和黨眾議員康納威(Michael Conaway)和切尼(Liz Cheney)、以及民主黨眾議員魯柏斯博格(Dutch Ruppersberger)。

谷歌發言人Andrea Faville稱，該公司已經作出了應對。

「像許多美國公司一樣，我們與全球幾十家代工廠商都有協議，其中也包括華為。在這些協議中，我們並沒有提供進入谷歌用戶數據的特別訪問權限，而且協議內容包含隱私與用戶數據安全保護條款，」她在電郵中表示。

這封信函是美國國會議員針對華為和中興通訊(000063-CNZ)采取的最新行動。中興通訊是另一家中國主要的電信設備企業。

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