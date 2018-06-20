開發金將法遵列為企業文化 擬投資北美法遵及合規諮詢服務公司

開發金控 (2883-TW) 董事長張家祝今 (20) 日宣布，將法遵列為開發金企業文化標竿，並將聯合其他著名私募股權基金共同投資北美法遵及合規諮詢服務公司。

開發金控去 (2017) 年開始，就與台灣金融研訓院合作，為全台各地的法遵人員展開專業課程培訓，目的為加強法令遵循單位所屬人員的專業。

張家祝表示，做好法遵工作有三個重要的條件，首先要建立制度，其次是要有專業人員，最難的就是形成文化，這都需要公司投入相當程度的成本，但這些都是將來一定可以回收的必要投資，而重視法遵已是開發金控的企業文化標竿。

開發金控對法遵的重視，除落實在對內制度，更延續到投資層面，張家祝表示，開發金控將聯合其他著名私募股權基金共同投資北美 Simplify Compliance Holdings LLC，該公司業務主要著重商業資訊服務、法令遵循及合規 (compliance) 諮詢服務領域。

開發金控進一步表示，這個投資決策是看好北美地區為全球最大單一市場，而北美是在企業治理、風險及合規市場最為發達的地區，以及美國政府機構對各行業的監管日趨嚴格，企業對於法遵、合規諮詢需求日益升高；加上全球企業治理的風險及合規市場規模亦穩定成長，看好此商機，因此決議投資。

有關法遵制度的建立，開發金控法遵長詹德恩表示，公司法遵人員應瞭解內外部相關法規、金融商品與業務，以利辨識法令遵循風險。因此去年開始在台北及高雄兩地，與台灣金融研訓院合作，培訓公司內部法遵人員，目的在於強化員工之守法意識，並維護企業形象，以及降低金融機構經營風險與責任。

研訓院指出，透過與開發金控舉辦「我國金控公司及銀行業法令遵循制度現況及人才需求配置」研討會邀請專家學者就管理面、法律面及人力資源面分享其專業見解與最新資訊，以提供各界與會人士交流及主管機關施政的參考。