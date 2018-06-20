統一董事長羅智先：中美貿易戰若開打將衝擊內需市場

針對中美貿易戰恐開打，統一 (1216) 董事長羅智先表示，若真的發生貿易戰，全世界都會受到影響，若未來前景不確定性太強，將影響消費者信心，對內需市場也將會產生衝擊。而在通路方面，羅智先表示，中國大陸零售業不好做，電商發展太好了，在中國大陸要仔細思考有什麼是特別的產品，目前一直在自有商品上去強化。針對中國泡麵市場，羅智先認為，吃麵人口永不會消失，很多人說受到送外賣影響，不過事實上外賣人口中有很大一部分是買麵，願意買外賣的麵但不願意買泡麵，這是廠商要思考的問題。



而統一看好烘焙產業，羅智先表示，烘焙發展跟飲食習慣有關，亞洲對於麵粉食品的需求都在增加，隨著消費習慣改變，烘焙市場會越來越大。羅智先指出，統一烘焙，最大挑戰在烘焙師傅，主要因統一麵包是大量生產，與開一家店情況不同。



至於統一是否有減資計畫？羅智先表示，股本大不是減資理由，減資代表某種程度發展到頂點，找不到花錢地方，不過統一更新設備、擴大布局等，還有很多計畫要做，股東其實也不太希望減資，因為資本市場看的是未來。