審計署：個人消費貸款中有部分實際流入樓市股市

6月20日下午，十三屆全國人大常委會第三次會議舉行第二次全體會議。受國務院委託，審計署審計長胡澤君作關於2017年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告。

報告指出，各項審計都關註了金融風險防範化解情況。從審計情況看，金融機構和有關企業風險防控工作持續加強，監管部門也加大了對高風險行業和領域整治力度。審計發現，9家大型國有銀行違規向房地産行業提供融資360.87億元，抽查的個人消費貸款中也有部分實際流入樓市股市;一些金融機構通過發行短期封閉式理財産品吸收資金，用於投資長期項目等，存在期限錯配風險。網絡貸款領域風險管控還不到位，抽查在重慶註冊的29家網絡小額貸款公司中，有12家主要在浙江等地經營，以規避實際經營地區的準入審查，由此導緻的網絡客戶信用識别不精準、非法冒用他人名義借貸等問題較突出;抽查60家“現金貸”機構發現，其中40家無從業資質，有的以學生為主要客戶，存在較大隱患。審計指出問題後，有關方面正在整改，8家銀行已收回貸款等45.86億元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)