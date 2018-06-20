【華冠投顧】賴昇楷：內資果然耍賤招 危機?契機? 強勢股候選人是誰?

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、2375 智寶、3016 嘉晶、6182 合晶

＜大盤分析＞

昨夜歐美股市續跌，今天大盤在利空之下一度摜破季線與半年線，多頭主拉金融、傳產權值股穩住指數，加上亞股也適時出現反彈助陣，終場大盤 + 23 點守住季線、半年線與 10900 點整數關卡。

今天大盤雖然小幅反彈，但 OTC 指數仍持續下跌 - 0.85%，這點其實昇楷於昨日盤後影音已預先提醒：「台股短多結構被瓦解且還沒浮現止穩訊號，此外整體融資水位在高檔及外資賣壓尚未竭盡，後續要提防內資耍賤招，也就是 "掃浮額、逼停損"，一旦出現，中小型股會有 1～3 天的兵荒馬亂」，今日 OTC 指數便是出現此種情形，內資摜壓原先的強勢主流，例如被動元件 2327 國巨、2492 華新科、2375 智寶... 等；矽晶圓 3016 嘉晶、6182 合晶... 等，營造盤面恐慌氣氛，加速進行 "掃浮額、逼停損" 動作。

6/7 大盤創波段新高當天特別提醒「台股出現回檔徵兆，短線將轉為整理」，並定義止穩條件為「大盤日量同時小於五日、十日、廿日均量，低量才能代表外資賣壓竭盡」，迄今還沒見到止穩條件，不過由於亞股短線已開始出現反彈，因此預先提醒大家「假使台股未經量縮階段便隨亞股反彈，須提防反彈之路走不遠，反之，量極縮後才能帶來築短底機會。」

＜強勢族群及個股＞

中多沒變心，在指數震盪拉回過程會醞釀未來強勢股，因此可事先留意鎖定，一旦短線止穩訊號浮現，便能讓滿手資金於第一時間切入。

篩選強勢族群或個股可分成兩個方向，一是逆勢上漲、突破反壓個股，二是量縮抗跌、嚴守支撐個股。每天重複相同的動作並剔除補跌轉弱的、保留持續強勢的，便有機會發掘出下一波多頭主流。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。