台股盤後－被動元件賣盤摜壓 電金權值力撐 小漲23點守住10900

台股今 (20) 日盤勢上沖下洗，強勢族群包括被動元件、矽晶圓、光碟等均遭賣盤摜壓，不過電子三雄台積電與大立光抗跌，加上亞股反彈，金融股也見到買盤湧入，指數午盤過後拉回平盤之上，終場小漲 23.25 點，以 10927.44 點作收，成交值 1780.62 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開平高壓低震盪，盤中一度大跌近 3 點，終場下跌 1.31 點，以 153.62 點作收，成交值 433.31 億元。

台股今天漲跌互見，其中漲幅最高是塑膠類股，漲幅 2.1%，油電燃氣漲幅也超過 2%，水泥、食品、汽車漲幅也超過 1%，鋼鐵、金融、通信網路、橡膠、光電、其他類、半導體、貿易百貨、化學等也均收紅。

至於下跌的類股則有電子零組件、電器電纜、玻陶、觀光、電子通路、造紙、生醫、其他電子、航運、資訊服務、化學生醫、電腦設備、紡纖等。

電子權值股成為台股撐盤主角，儘管鴻海盤中因為工業富聯續跌而走弱，一度跌破 82 元，不過尾盤又拉回到平盤之上，至於台積電及大立光多數時間都在平盤之上，其中大立光也順利收復 4400 元大關。

至於金融股則由金控雙雄富邦金及國泰金領軍，中信金、兆豐金、元大金、台新金、第一金、國票金、開發金、永豐金、華南金、合庫金也均收紅。

至於被動元件、矽晶圓、光碟、MOSFET 等強勢中小型股，今天則是相對疲弱，其中股后國巨盤中一度跌破 1000 元大關，還被打到跌停，終場仍回升到 1000 元以上，光頡、九豪、信昌電、華新科、華容及天揚等，盤中也都一度跌停。

矽晶圓族群部分，包括環球晶、合晶、嘉晶等也均在午盤後出現明顯拉回。MOSFET 概念股的大中、富鼎、尼克森也均收黑。光碟股中環及錸德盤中也一度跌停，但尾盤都打開。

分析師王信傑表示，外資雖然近期持續賣超台股，不過從紙指數角度來看，儘管有外在因素干擾，但是大多數還是多僅為一日變數，就目前來看，預估指數仍將維持在 10700-11000 點的區間盤整為主。