【豐銀投顧】恐慌過度負乖離出現 橫盤走勢個股表現

◆盤勢分析

中美貿易大戰又因川普的言論而使得市場受到波及，但是這是未來必定要忍受的狀況。理由是美國長久以來對中國的政策已經改變。從 1971 年由尼克森及季辛吉所擘劃的「聯中制俄」政策，到今天幾乎已經可以確定要走向盡頭了！雖然中美遲至 1978 年才建交，但是這代表中美互相友好的情況早就已經開始。同樣的現在的川普處處針對中國是因為川普才開始改變嗎？並不是！早在歐巴馬任期的末期，就提出「重返亞太」及不想讓中國參與的 TPP 協定。爾後川普推翻並不是因為川普親中，而是川普認為歐巴馬的方法太慢、處理太過優柔寡斷，很多台灣的媒體沒有看清這一點，還能做出「川普上任中國得利」的判斷，實在令人蹄笑皆非。

也就是說，中美貿易大戰不會是這一、二年的事，也不會因為川普下台而結束，這會是一場可能持續至少五年以上甚至數十年橫跨貿易、經濟、軍事、外交上的對抗，貿易只是其中的一環罷了。理解這個道理之後就會知道，雖然中美之間的對抗只會越演越烈，但是久了以後必然會慢慢被市場習慣並且淡化。沒錯，貿易戰不會有贏家。但會有「相對」的贏家。這場戰誰會贏？難道你不會看股市嗎？兩國的股市已經把答案告訴你了，不是嗎？台股到今天出現比較明顯止跌的走勢，接下來會怎麼走？

首先大盤短線會有反彈，但幅度不會很大，特別是今天的反彈是因為負乖離過大造成的，而這個情況預計在週五的時候會再來一次，預計未來會進入橫盤的走勢，再等到 5 日線與月線的負乖離到達一定程度時，就又是進場加碼的大好時機！而由於指數空間表現有限，這段期間就以個股操作為主。

豐銀投顧 李世新 分析師

