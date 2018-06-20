【華冠投顧】多空季線對決 多方略勝一籌

藍慶賜 分析師

觀察日 K 線，多空雙方遇季線附近對決，盤中一度跌破季線與半年線支撐，在多方的進場拉台下，尾盤以小紅收盤，並出現多空纏鬥的紅 K 十字線，顯示多方略勝一籌。是否能就此止跌反彈，還需進一步確認，若接著出現反轉 K 線就應該積極偏多操作。

今天被動元件漲多之後遭到獲利了結的賣壓，多檔股票被殺到跌停。但是近日被動元件龍頭國巨集團併購活動不斷，近期有 (2327) 國巨併購 (6422) 君耀 - KY 及美商天線大廠普思，昨天有 (5317) 凱美併購 (3299) 帛漢， 而 (2456) 奇力新併購 (3068) 美磊之後，今天再併購 (5255) 美桀，國巨集團利用併購擴大產品線，提供給客戶一條龍式的服務來抓住客戶。

台積電代工蘋果 A12 處理器又傳出現狀況，新 iPhone 恐又得延後出貨，造成今日蘋概股走弱。中美貿易戰也燒到了電動車，特斯拉概念股全面殺跌，特斯拉供應鏈股票已經回檔整理多時，月初紛紛出現落底反彈行情，並有多檔個股已突破季線，如今 MODEL 3 已順產，最壞的情況已經過去，拉回測試反而是一個不錯進場的機會。相關個股有電池原料的 (4739) 康普、(4721)美琪瑪，光學鏡頭的 (3019) 亞光等可留意。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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