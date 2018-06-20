美桀、奇力新宣布換股合併 比例1：0.53 美桀將成奇力新持股子公司

美桀 (5255)、奇力新(2456) 今日下午同時間，分別召開記者會宣布，雙方董事會通過以股份為對價之轉換案，奇力新將取得美桀百分之百股份，預計每 1 股美桀普通股將換發奇力新 0.53 股普通股，未來將依奇力新辦理現金減資及雙方配發股息後股本再做調整。美桀表示，雙方預計將在今年 8 月 16 日召開股東臨時會討論該議案，並經主管機關核准及換股作業完成後，暫定今年 11 月 30 日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，美桀將成為奇力新百分之百持股子公司，並於股份轉換基準日終止上櫃並撤銷公開發行。預計合併後，奇力新將有效擴大營運規模、豐富產品線及客戶基礎，並增進全球競爭力。



美桀說明，由於奇力新為台灣唯一擁有全系列電感生產製造，並在兩岸三地具有量產能力，更掌握中上游生產與核心技術。奇力新除保持產品技術領先優勢外，也致力於整合高階製程，提升電感元件效能，目前微型化電感已可與日系電感大廠並駕齊驅。



奇力新自 2017 年年中陸續併購旺詮、飛磁電子及入股向華電子後，正式跨入晶片電阻、排阻及磁性材料的製造，並結合各成員公司的研發技術及市場優勢，開拓相關產品廣度，並且深耕全球車載及工業用客戶，建立全球化及國際化的行銷網路與服務網路，營收、市值成長扶搖直上。



美桀進一步說明，美桀的優勢在於快速針對客戶需求做出靈活調整，並同時兼顧高品質的能力，近年也積極導入自動化生產線，佈局車用市場成效漸彰，深耕主板、顯卡市場並同時切入雲端伺服器市場。



美桀強調，與奇力新股份轉換完成後，期望透過集團優勢，整合奇力新、美磊及美桀的粉末研發、生產技術與自動化能量，擴大一體成型功率電感的經濟規模為世界第一。整合後也可以將產品分級、客戶分級，實施全方面市場攻略目標，並降低人事、管理、銷售及研發成本佔比，強化營運槓桿，提升獲利能力。