鄭商所多措併舉嚴防蘋果期貨過度投機行為

近段時間，蘋果期貨價格波動較大，市場關註度較高，為防範市場風險，抑製交易過熱，鄭商所採取了調整保證金標準、提高交易手續費、發布風險提示函等多種措施。據了解，從蘋果期貨合約製度設計，到日常監管、風險提示，鄭商所切實履行一線監管職責，嚴守不發生系統性風險的底線。

製度設計以防範風險為原則

作為世界首個鮮果類期貨品種，蘋果期貨從規則製度設計之初就以保障品種安全運行，防範交易交割風險為原則。參與蘋果期貨規則設計的長安期貨副總經理王向龍認為，蘋果期貨合約設計採用了較為嚴格的風控製度，蘋果期貨上市時，保證金和漲跌停板幅度分别為7%和5%，高於現有大部分農産品期貨合約;而針對不同時期分别設置的500手、100手和10手的限倉也是目前50多個期貨品種中最為嚴格的。

嚴查異常交易及違規交易行為

加強交易監控，嚴查各類異常交易及違規交易行為是鄭商所長期以來堅持的監管原則。鄭商所相關負責人告訴記者，隨著蘋果期貨關註度不斷提高，鄭商所持續加強交易監控，嚴查各類異常交易及違規交易行為。一是安排專人密切監控蘋果期貨合約運行情況，嚴查異常交易行為。4月份以來，鄭商所共查處97起涉及蘋果期貨的異常交易行為，併依規給予5名客戶暫停開倉的紀律處分。二是根據在蘋果期貨日常監控中發現的線索，依規對具有實際控製關系但不如實申報的10名客戶採取限製開倉的監管措施。三是持續開展實際控製關系調查。4月份以來，鄭商所依據規則認定45組共計133個賬戶為實際控製關系賬戶。

政策發布以風險提示為導向

中糧期貨鄭州營業部負責人高方告訴記者，鄭商所多次根據蘋果期貨運行情況，研究出台相關措施併反復提示會員單位切實加強投資者教育和風險防範工作，提醒投資者謹慎運作，理性投資。5月11日、5月18日和6月11日，鄭商所三次發文上調蘋果1807合約交易保證金標準，自6月14日結算時起，該合約交易保證金標準將調整為25%。6月11日發文，自6月14日結算時起，蘋果期貨合約交易保證金標準上調到9%，漲跌停板幅度上調到6%;5月16日和6月13日，鄭商所向市場發布風險提示函;5月16日和19日，鄭商所兩次發文上調蘋果期貨合約日内平今倉交易手續費標準;6月13日，鄭商所發文上調蘋果期貨合約交易手續費標準，目前，蘋果期貨合約交易手續費標準為10元/手，日内平今倉交易手續費標準為20元/手。

中原期貨首席風險官楊陽表示，整體來看，蘋果期貨從合約設計到交易、風控製度製定都較為科學、合理，吸引了眾多投資者參與。近期，蘋果期貨主力合約出現了較大行情波動，但從投資者角度反映，價格上漲符合市場基本面預期。鄭商所為了防止過度投機行為，多措併舉，積極採取各項風險管理措施應對市場變化，這些措施對市場上的投機氛圍起到了明顯的降溫作用。

來源：上證報APP·中國證券網

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