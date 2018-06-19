前美國財長：經濟將再度衰退 但大型經濟體未做好準備

北京時間19日外媒報道，前美國財長薩默斯警告說，發達國家在經濟和政治方面都沒有為再一次陷入經濟衰退做好準備，各國央行應該謹慎採取僅為防止通脹輕微過熱而加息的行為。

“再次經濟衰退的後果，遠比通脹率略超出2%的任何不利後果都要嚴重，”薩默斯周一在葡萄牙Sintra舉行的一個歐洲央行會議上說。

薩默斯出此言時，正值全球最強大的一些央行開始縮減自十年前金融危機爆發以來為經濟提供的非常規支持的規模。美聯儲上周將利率上調25個基點，併暗示未來將加快加息步伐， 歐洲央行也已宣布將縮減債券購買計劃。

薩默斯表示，利率不太可能在下一次經濟衰退開始前恢復到歷史正常水平，因此央行屆時可能無法拿出有效解決衰退問題所需之力。他補充說，再次衰退會讓正在許多發達國家崛起的民粹主義和保護主義勢力羽翼更加豐滿。

“在可預見的將來盡可能避免經濟衰退，是最為緊迫的事情，”薩默斯說，他呼籲各國央行除了標準的物價穩定職責外，加上實現充分就業這個目標。

來源：新浪美股綜合

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