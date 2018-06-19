谷歌為何攜手京東？原來是劍指阿里巴巴、亞馬遜

谷歌 (GOOGL-US) 和京東商城 (JD-US) 週一 (18 日) 宣布，他們將聯手在東南亞、美國和歐洲地區開展線上銷售的業務，並與亞馬遜 (AMZN-US) 和阿里巴巴 (BABA-US) 等展開競爭。

這兩家公司還希望將谷歌的技術與京東商城在管理產品供應鏈方面的專長結合起來。

京東是繼阿里巴巴之後的中國第二大電子商務零售商，它注重西方市場。

根據協議，京東表示「計劃通過谷歌購物在多個地區出售的高質量產品。」

今年 2 月，首席執行官劉澤倫告訴英國《金融時報》，該中國公司計劃在 2019 年於向亞馬遜挑戰歐洲市場。

「與谷歌的這種合作夥伴關是為向全球消費者提供卓越的零售體驗開闢了更廣泛的可能性，」京東首席策略官廖建文週一 (18 日) 在一份聲明中表示。

京東一直保證其物流實力，並堅持只銷售正品，成為支撐其對抗阿里巴巴大敵的支柱。

據外電報導，由於谷歌期待繼續深耕東南亞市場，並希望能憑藉京東商城幫助他們從日常活動中，比如騎車 (谷歌擁有 Go-Jek 部份股權) 到購物，都能夠拓展谷歌的能見度與市佔率。

東南亞已經看到了像騰訊，阿里巴巴這樣的中國巨頭，此外，谷歌也並非電子商務投資者， 客戶不太會利用谷歌來搜索線上商品並進而購買。 據 Survata 稱，49% 的客戶會在亞馬遜上進行產品搜尋，這意味著這些搜尋數據不會納入谷歌資料庫裡，因此也無法將其變現。

與京東的合作夥伴關係讓他們得以與最大的競爭對手亞馬遜競爭。京東為谷歌的購物網站提供包含美國、歐洲及東南亞市場的產品。由於谷歌大部分的收益來自於廣告收入，所以這種合作關係不會影響到谷歌的總年度收入。另一方面來說，這種合作關係對於京東而言日益重要。