商務部：將很快印發深化服務貿易創新發展試點經驗推廣政策文件

商務部今日召開深化服務貿易創新發展試點工作新聞發布會。商務部服務貿易和商貿服務業司司長冼國義指出，兩年試點形成了29條可復製、可推廣的經驗，這29條可以分為以下五方面：

一是在管理體製方面，包括建立服務貿易跨部門的協調機製，建立服務貿易的統計監測體系，推動部門的橫向聯動和數據共享。將服務貿易工作納入考核體系等指標。二是在促進機製方面，包括支持服務貿易企業開拓國際市場，搭建服務貿易金融支持平台，知識産權海外預警服務，地方層面與重點服務貿易夥伴等四條經驗。三是政策體系方面，包括落實技術先進型服務企業所得稅優惠政策，設立服務貿易創新發展引導基金，開展知識産權質押融資，加大出口信用保險的支持力度，創新服務貿易融資政策等九條經驗。四是在監管模式方面，包括將服務貿易相關事項納入國際貿易的“單一窗口”，對進出境研發用的産品、特殊物品等監管模式進行創新。郵輪旅遊、國際會展等新興服務出口的便利化創新，互聯網+易通關等六條經驗。五是在新業態新模式方面，包括依託大數據推進服務貿易數字化，發展互聯網+中醫藥的服務貿易，語言的服務貿易，紀錄片方案國際預售的融資模式，跨境電商物流賬款智慧管理模式，跨境電商出口信用保險服務創新等六條經驗。

冼國義表示，這些經驗，國務院已經批準復製推廣，商務部將很快會同有關部門印發經驗推廣的政策文件。

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