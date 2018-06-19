李小加：本地資本市場出現量變及質變

隨着香港對同股不同權制度開綠燈，愈來愈多中國的新經濟企業選擇來港上市，甚至有部分原已打算赴美掛牌的企業亦改變主意，港交所(00388-HK)行政總裁李小加表示，相信愈來愈多的新經濟企業來港，會令香港的資本市場出現量變及質變。

量變到質變 內涵漸改進

港股市盈率不時被指偏低，市場認為其中一個原因是港股有較多估值偏低的金融及地產股，估值普遍較高的新興行業則較少。李小加認為，日後本港將吸引更多新經濟企業，資本市場及投資者文化亦會因而出現變化，他闡述：「改變會慢慢從量變到質變，量變就是它(新經濟企業)會愈來愈多，到了一定的程度後，市場整體的內涵和性質都會產生變化，而且投資者的組成、投資者的文化、投資教育的習慣、新投資技術的引進，甚至是新的交易策略及戰略的引入，都會完全不一樣。」

不過，李小加強調，有關的改變不會一蹴而就，需時讓資本市場慢慢推展，「但我們現在不用太焦急，等待到有一定的critical mass(群聚效應)，一集中到就好了。」

近年香港的大型新股仍集中在銀行及證券等傳統行業，至去年始有眾安在綫(06060-HK)、閱文(00772-HK)及雷蛇(01337-HK)等新興企業。被問過去的新股市場公司種類是否過於沉悶時，李小加只笑言，「老想着過去負面的東西幹什麼？Focus on today(聚焦當下)。

來源：信報

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