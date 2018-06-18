5月乘用車表現總體符合預期，SUV持續同比負增長值得關注

1、5月乘用車終端實銷170.7萬輛（YoY-1.5%），批發數（剔除出口）182.0萬輛（YoY+6.7%）；前5月乘用車終端實銷累計859.6萬輛（YoY+7.1%）；批發數（剔除出口）累計960.0萬輛（YoY+4.3）。

2、5月批發數增速與終端實銷數增速背離一方面與基數變化有關，另外進口關稅調整引致消費觀望一定程度上影響了終端實銷情況。根據國家統計局，5月社會消費品零售總額同比超預期下行，主要受汽車消費拖累，其中汽車消費同比下降1.0%，汽車消費強弱對全社會消費零售數據影響較大。

3、分車型看，SUV持續同比負增長值得關註。具體而言，5月轎車終端實銷88.0萬輛（YoY+2.8%），SUV終端實銷68.1萬輛（YoY-3.9%），MPV、交叉乘用車終端實銷分別下降11.4%、26.0%。

4、分品牌看，5月德系終端實銷38.0萬輛（YoY+3.6%），自主終端實銷68.3萬輛（YoY+2.5%），日系終端實銷33.0萬輛（YoY-1.4%），美系終端實銷17.1萬輛（YoY-19.3%），法系、韓系分別同比下降17.8%、0.2%。美系品牌終端實銷數下降明顯，或與長安福特產品周期及上汽通用部分主力車型切換為3缸機市場需要逐步接受有關，另外也可能與中美貿易摩擦有一定關系。

5、前5月乘用車終端數據剔除基數影響，基本符合我們全年銷量增速-3%到+3%的預期。從投資標的的選擇上，盈利能力穩定、估值有折價的公司具有較好的配置價值，乘用車板塊我們繼續推薦華域汽車、上汽集團。

廣發汽車張樂團隊

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