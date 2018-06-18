香港金管局：道具鈔票六問

最近一宗涉及道具鈔票的案件，引起社會對複製香港鈔票的討論。我想透過本文，解答幾個有關複製港鈔的疑問。

問1：最近一宗道具鈔票的案件宣判後，有些人才知道原來製作道具鈔票要事先向金管局申請。為甚麼金管局要審批道具鈔票？答1：首先讓我們簡單看看這宗案件檢控的背景。根據媒體引述庭上披露的案情，警方於2016年調查一宗商業罪案時，在一個車尾箱發現約一萬張道具鈔票，因而追查到一間道具公司並搜出為數約23萬張不同貨幣的道具鈔票。事件被揭發是源於警方刑事偵查，並非針對電影中使用了道具鈔票。

金管局審批複製香港鈔票的法律依據源於《香港法例》第200章第XI部《刑事罪行條例》第103條1。第XI部的條例正是針對偽幣及相關罪行（包括複製鈔票）以保障市民。事實上，過往有市民因為收到偽鈔而蒙受金錢損失，因此條文有實際需要。

然而，市民在一些特定情況下可能需要複製或印製鈔票式樣，例如製作電影或教育材料，所以條例亦提供一個機制，讓市民可以向金管局申請合法複製鈔票作這些特定用途，惟申請人必須遵守一些條件，以免複製鈔票落入不法之徒手中，損害市民利益。

問2：香港規定複製鈔票必須事先得到批准是否過於嚴格？

答2：世界各地監管複製鈔票都和香港一樣有嚴格的要求，只是具體細節有異。美國、英國、澳洲、加拿大和新加坡等只容許單面印刷，香港和歐盟則容許雙面印刷。香港對複製鈔票尺碼要求是面積比真鈔大或小至少20%，即邊長只需增大或縮小10%；在歐盟，如要雙面複製鈔票，其長度和闊度必須比真鈔至少大200%或小50%。在部分地區，只要符合特定的條件，例如複製品是單面印刷，便可豁免申請。

問3：有電影業人士指，現時申請道具鈔票的指引和程序不清晰，即使想申請都無從入手。

答3：金管局不時收到有關複製香港鈔票的查詢，我們一直有向查詢者提供申請指引，金管局在收到申請後，會聯合警方共同審批，一般需時約兩周。過去十年（由2008年1月至今年6月初），金管局便收到近690宗有關的申請，當中587宗已獲書面批准，而道具鈔票申請佔13宗，當中5宗獲批、2宗不獲批准、5宗申請人放棄申請、另1宗正在處理。而2宗不獲批准申請的原因，是申請者未能提供符合要求的道具樣本尺碼，或未能提供在拍攝後妥善處理的方案。

我們聽到業界和公眾的意見，現時已將製作道具鈔票的一般指引和條款上載金管局網站首頁，令申請人可以更方便取得相關資訊。

問4：可是有電影業人士指，去年曾向金管局查詢申請製作道具鈔票，收到「不接受申請」的回覆電郵，為何出現這個情況？

答4：金管局在2017年下半年收到4宗關於道具鈔票審批的查詢，當時有涉及道具鈔票的刑事案件正在調查中。負責處理申請的同事認為宜採取較為審慎的做法，故暫時不處理該類申請，因而向查詢人表示「不接受申請」。

我們在回覆時未有表明「暫時」不接受申請，檢討事件後，認為處理有欠周全，因此金管局向公眾和四位查詢人士表示了我們的歉意。

由2018年1月開始，我們恢復處理並陸續批出製作道具鈔票申請。

問5：使用真鈔拍攝的「電子複製」是否也需要向金管局申請？

答5：拍攝鈔票在手機和電子螢幕顯示，不會被當作鈔票使用，因此毋須向金管局申請，除非這些電子影像會用於複製實物。而傳媒因報道新聞而複製電子本或印本，亦毋需申請。

問6：金管局下一步有甚麼跟進工作？

答6：在電影服務統籌科的安排下，金管局和警方過去數周積極與電影業界代表會面，聽取意見。我們明天（6月19日）亦會與警方和影視業界代表會面，商討其他一些可行的措施去優化申請程序和要求，例如提供道具鈔票範本和常見問與答，配合業界運作。

香港金融管理局 副總裁李達志 2018年6月18日

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